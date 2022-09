HBO Max vs. Amazon Prime Video: la batalla económica entre las series House of The Dragon y The Rings of Power

Amazon Prime Video y HBO Max estrenaron dos nuevas producciones de gran desarrollo y presupuesto, planteadas en un contexto histórico y de fantasía e interconectadas en su historia. Por un lado está The Rings of Power y por el otro House of the Dragon, respectivamente. Ambas series se estrenaron con unos días de diferencia y las dos rompieron récords de audiencia, poniendo en escena una batalla por la supremacía entre las dos casas de streaming.

House of the Dragon es la serie más grande de HBO hasta la fecha, mientras que The Rings of Power es la más cara de la historia y la más grande de Amazon Prime. La primera es la precuela de Game of Thrones y era una de las más esperadas por el público. La serie es una historia de poder y control entre hermanos, por quedarse con el trono.

La plataforma destinó alrededor de 20 millones de dólares por capítulo de la temporada uno, la cual está conformada por 10 episodios en total, según lo dio a conocer un reporte de Variety. Su puntuación de lanzamiento fue de 85%. Con este lanzamiento, HBO batió récord de audiencia con 40% del total, superando cualquier programa producido en los cinco continentes. Su debut superó a Game of Thrones en 2011, en casi 350%.

"HBO Max tiene sin duda los mejores fans del mundo. Estamos encantados de haberlos visto a todos esperando ansiosamente el estreno de 'The House of the Dragon' y sabemos que están ansiosos por volver a la tradición de los domingos. Estamos encantados con este éxito sin precedentes y los invitamos a compartir juntos esta gran historia hasta el final", dijo Tomás Yankelevich, Chief Content Officer de Warner Bros Discovery Latin America.

En cuanto al número de vistas, The Rings of Power superó con más de 20 millones de espectadores y en calificación recibió 100% en su estreno. Amazon destinó para la producción de la primera temporada 455 millones de dólares y contó con ocho capítulos.

Este valor podría ser, incluso, más alto si se suman los pagos de derechos de autos para los primeros ocho episodios, lo que elevarían los costos a 800 millones de dólares.

La producción de Amazon se centra en la historia de The Lady of Lothlórien, una guerrera que carga con una gran responsabilidad, y que busca seguir su instinto y desafiar las reglas para combatir al enemigo.