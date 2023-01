Giovana Jaspersen asume como nueva directora del Museo Franz Mayer

Giovana Jaspersen Garcia, especialista en gestión cultural y restauración, es la nueva directora general del Museo Franz Mayer, de la Ciudad de México, desde el pasado 1 de enero de 2023, según anunció la propia institución.

La llegada de Giovana estará acompañada por un programa excepcional de exposiciones y actividades de diseño, fotografía, arte, moda e historia en el 2023", informó el museo en sus redes sociales.

Por su parte, la nueva titular del recinto expresó: “El @museofranzmayer fue el primer sitio en el que supe a qué me quería dedicar, también fue el museo por el que dejé en 2009 el sitio donde nací y es hoy todas las razones para dejar de vivir a 100 km del paraíso para seguir construyendo desde su Dirección General”, expresó desde su cuenta de Twitter.

Giovana Jaspersen García fue secretaria de Cultura de Jalisco entre 2019 y 2021 y, en plena pandemia, impulsó la candidatura de Guadalajara como Capital Mundial del Libro, y un programa ambicioso de formación cultural en la entidad que incluyó la realización del Congreso de la Sociedad Internacional para las Artes Escénicas (ISPA, por su sigla en inglés) y la edición de ‘Despertares Impulsa 2019, encabezada por el Premio Benois de la Danse, Isaac Hernández.

En una entrevista concedida a este diario, en mayo de 2019, Jaspersen fijó posición respecto a la función actual de los museos: “Todos los museos estamos discutiendo un mismo tema: cuál es la tendencia, cuál es nuestra prioridad, pero, sobre todo, cuál es nuestra función social, qué debemos de estar haciendo. Eso nos regresa a todos a la agenda del siglo XXI, a pensar para qué sirve un museo hoy en día”, señaló.

Urgió a la necesidad de comprender que museos más cercanos, amables, sociables y diversos son necesarios para volverse pacificadores. “El museo no puede ser más una vitrina, no puede ser esta institución que nació en el siglo XIX, tiene trabajadores del siglo XX y no sabe cómo comunicarse en el XXI”, añadió.

Giovana Jaspersen García es licenciada en Gestión Cultural por la Universidad de Guadalajara, y en Restauración de Bienes Culturales por la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO); además ha realizado diversos cursos en restauración en Viena, Países Bajos y Bélgica. También es autora de la columna radiofónica “Para no morir de realidad'', en Radio Fórmula Yucatán.

(Con información de Ricardo Quiroga)