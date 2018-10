Durante la conferencia de presentación de la película Museo, dirigida por Alonso Ruizpalacios, en el contexto de la XVI edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, el actor Gael García Bernal pronunció su postura sobre la caravana de migrantes centroamericanos que han cruzado la frontera con México en busca de mejores condiciones de vida y la postura que ha tomado el gobierno mexicano.

“Ése es uno de los temas importantes de la actualidad. La frontera es muy permeable, se puede cruzar. El problema no es tanto el filtro, sino las acciones que se han tomado para detener económicamente y a través de una especie de criminalización de las personas que están cruzando. Por suerte se está hablando por primera vez de hacer una visa de trabajo o una transitoria, para que puedan cruzar por México, y que quizás en algún momento se puedan quedar si es que encuentran una vida aquí. Todos tenemos derecho a estar bien y a buscar algo mejor”, refirió.

Reiteró la importancia de que el tema se aborde en vísperas de la transición gubernamental. Pero fue tajante cuando refirió que en estos diálogos “no hay lugar para la xenofobia, el racismo y el clasismo”.

EPN no me representa: Luna

Por su parte, Diego Luna, amigo y socio de García Bernal, y de igual manera presente en el Festival Internacional de Cine de Morelia, también se expresó y fue más crítico al respecto a través de las redes sociales.

“Su gobierno no me representa señor Enrique Peña Nieto. Un país que ha orillado a tantos mexicanos a buscar suerte al norte de nuestra frontera no puede dar la espalda a los que hoy buscan una vida mejor lejos de la pobreza y la violencia. ¡Qué vergüenza!”, escribió.

Mientras que Luna forma parte del jurado del festival, Gael promociona Museo, coprotagonizada por Leonardo Ortizgris y con seis nominaciones a los Premios Fénix, en vísperas de estrenarse el viernes 26 de octubre en 700 salas del país.

