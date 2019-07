“Necesitamos más Profest y no nada más uno para todos las expresiones artísticas, además de fondos que vayan etiquetados para cada una de las expresiones”, expresó Sarah Hoch, directora del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF, por su sigla en inglés), durante la conferencia de prensa para dar a conocer a detalles del programa de la edición XXII del certamen que se llevará a cabo del 19 al 28 de julio en las habituales dos sedes de San Miguel de Allende y Guanajuato capital.

El anuncio se llevó a cabo la mañana de este lunes en la Cineteca Nacional. Ahí, la fundadora del encuentro fílmico detalló que buscar la ayuda económica del gobierno a través del programa Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos Profest 2019, “para todos aquellos festivales que nos realizamos en el primer semestre del año fue muy difícil. Nosotros vamos a llegar en la rayita. Hemos aprendido mucho y hablado mucho con todos los que lanzaron el proyecto de Profest, con Edgar San Juan (subsecretario de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura), quien es productor de cine y con el cual hay una estrecha relación desde hace muchos años”.

El GIFF fue uno de los festivales que más abogó por la flexibilización de los protocolos de aplicación y viabilidad que exigía la convocatoria de Profest; se debe, en gran medida, a que es uno de los encuentros culturales que se llevan a cabo más pronto en el año y que requieren de inversión de gobierno.

“(Para el próximo año) vemos una intención por parte de la secretaría de convocar mucho antes, para empezar a trabajar en el festival desde diciembre. Hubo la oportunidad para nosotros de mandar observaciones porque, en el proceso de aplicación no podíamos porque cada festival es distinto al otro”, agregó y abogó por que, además, exista un nuevo planteamiento dentro de Profest que permita aceptar a Asociaciones Civiles como organizadoras de festivales culturales. Y es que la convocatoria del 2019 solamente hizo factible la aplicación de los proyectos interesados a través de las instituciones estatales de cultura de las 32 entidades federativas o bien las instituciones municipales de cultura, los municipios o alcaldías del país, así como a través de las instituciones de educación pública superior estatales. Dicha medida obligó al GIFF a postularse finalmente a través del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato y no así como una AC

Por su parte, María Novaro, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), quien también estuvo presente en la conferencia, declaró que desde el lanzamiento de la convocatoria, mientras estuvo abierta y una vez publicados los resultados, se han reunido las observaciones que gestores culturales les han hecho llegar, como fue el caso del GIFF.

“Hay muchísimo que cambiar, muchísimo que corregir. La experiencia nos permite ver todos los rubros en los que (Profest) realmente tiene que funcionar de una mejor manera y más expedita. Una experiencia de éxito fue la comunicación que se dio para el caso en concreto del GIFF. Ya echamos en marcha, no una hoja ni dos, sino muchas de ellas con observaciones para mejorar el Profest del año que entra: que salga a tiempo, que mejore su temporalidad y su funcionamiento. Todo eso está en proceso de análisis”, aseguró.

Lo que destaca

La XXII edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato presentará, del 19 al 28 de julio, una selección de 223 películas de 47 países, de las cuales 120 estarán en competencia oficial y 52 son parte de la selección de largometrajes mexicanos.

Durante sus poco menos de dos semanas de actividades, el encuentro contará con invitados de talla mundial que tomarán parte de las distintas actividades tradicionalmente gratuitas.

Se destacó el previamente anunciado homenaje internacional para el realizador estadounidense Gus van Sant, la conferencia magistral que protagonizará en San Miguel de Allende y la exhibición de todas sus cintas a lo largo del GIFF, incluyendo el remake de 1998 de Psicosis, que se proyectará en un panteón municipal como parte del ciclo Cine entre Muertos.

También saltó a la palestra el segundo homenaje internacional, este en la ciudad de Guanajuato, que será dedicado al también cineasta estadounidense Terry Gilliam, miembro fundador de la compañía Monty Python y responsable de una emblemática filmografía integrada por cintas como Monty Python and the Holy Grail (1975), Brazil (1985), 12 monkeys (1995), Fear and loathing in Las Vegas (1998) y The man who killed Don Quixote (2018).

Lo mismo sucederá con el realizador filipino Kidlat Tahimik, considerado el padre del cine filipino independiente, so pretexto de que su país es el invitado de honor, en el marco de la celebración por el centenario de su industria fílmica y con una participación de más de 30 películas filipinas, entre las clásicas de Fernando Poe Jr, Lino Brocka y Lamberto Avellana, y el cine contemporáneo de realizadores como Mario Cornejo, Sheron Dayoc, Kahvn de la Cruz y Brillante Mendoza, quien además será presidente del jurado.

Los homenajes nacionales serán dedicados a la primera actriz Queta Lavat, destacada por su extensa trayectoria a través de todas las épocas del cine mexicano, incluyendo su Época de Oro, con cintas como Dos tipos de cuidado, junto a Pedro Infante y Jorge Negrete, así como por su extenso currículum relacionado con el teatro y la televisión. Los mismos honores recaerán en la figura de la cortadora de negativos y restauradora Guadalupe Ramírez, con un trabajo de décadas detrás de las cámaras. También el actor José Carlos Ruiz será homenajeado por su extensa trayectoria.

Algunas de las galas destacadas del programa serán el preestreno de Yesterday, del cineasta inglés Danny Boyle, y la cinta inaugural, Huachicolero, ópera prima del director guanajuatense Edgar Nito, ganador del premio a Mejor Director Nuevo en el Festival de Tribeca y cuya idea inicial fue impulsada justamente por el GIFF.

El tema de la edición será Fragilidad Insurrecta y en torno a ella se organizarán mesas, talleres, y conferencias. Para conocer el resto de actividades, entre el Rally Universitario, el Concurso de Documental Universitario Identidad y Pertenencia, la competencia de cine en realidad virtual o la campaña Cero Violencia Contra la Mujer, que estará encabezada por la actriz Yalitza Aparicio, consultar la página giff.mx

[email protected]