“La riqueza cultural de la UNAM tiene que ver mucho con la autonomía. Y por eso somos sumamente respetuosos de ella. Si alguien quiere cambiar la Ley Orgánica y los estatutos tiene que ser la propia universidad y absolutamente nadie más”, declaró tajante la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, este jueves durante su participación en el acto de inauguración de la 41ª edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FIL Minería), organizada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Con esta participación, la funcionaria expresó su postura pública ante la iniciativa propuesta —finalmente desechada— por el diputado morenista Miguel Ángel Jáuregui para cambiar la Ley Orgánica de la máxima casa de estudios a fin de regular sus formas de gobierno, cambiar los procedimientos de designación y las atribuciones de las autoridades universitarias.

Reconoció en la Ciudad de México “una riqueza cultural en sí misma y una gran ciudad en términos de participación activa histórica de los estudiantes, de los trabajadores y de las mujeres que hoy defienden sus derechos”.

Ante invitados como Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública; José Ignacio Peralta, gobernador de Colima (Estado Invitado), y Jaime Valls Esponda, presidente de ANUIES, Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM, urgió en la necesidad de incentivar el hábito de la lectura.

Mencionó que, según la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) del 2019, la cantidad de mayores de 18 años que han leído al menos un libro en el último año es de 42% de la población encuestada, cuando en el 2015, comparó, se registró 50% de la muestra; es decir, hubo una disminución de 9% en cinco años. Asimismo, agregó que el hábito de lectura de periódicos, revistas y materiales electrónicos cayó 9% en el mismo lapso.

“Estamos leyendo menos. Y ésta, en el fondo, es la razón de nuestra feria: invitarlos a retomar el hábito de la lectura, porque si los adultos no leen, no podemos esperar que nuestros jóvenes lo hagan. No debe sorprendernos, entonces, que en la prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos, a partir de su sigla en inglés) el resultado indique que no ha habido cambio en la comprensión de lectura en los últimos años”, lamentó.

La subsecretaria de Diversidad Cultura, Natalia Toledo, por su parte, hizo referencia a la Estrategia Nacional de Lectura y las injerencias que la dependencia a la que responde ha tenido en este programa federal.

“No sólo se requiere un presupuesto y una gestión adecuada. Necesitamos que la población reconozca que los libros son herramientas útiles. Por tal motivo, se requiere un cambio de perspectiva en donde los sujetos no sean los beneficiados de un programa, sino los actores. Lo que hacen las dependencias de Cultura es generar procesos que empoderen a la población y los liberen de una gestión paternalista en donde el gobierno los acompañe con un verdadero diálogo entre iguales y no en una sumisión de los individuos”, aseguró.

Finalmente, Graue Wiechers declaró inaugurada la 41ª edición de la Feria Internacional del Palacio de Minería, la más antigua en activo en el país, que este jueves y hasta el 2 de marzo escribirá las primeras páginas de su quinta década.

Declara el rector de la UNAM

“Espero que nunca haya fuerza física para levantar un paro”

Al final del acto protocolario, el rector de la UNAM, Enrique Graue, habló brevemente con los medios de comunicación para compartir el estatus de la conversación con los distintos grupos de estudiantes que han declarado paros en distintos planteles de la UNAM a manera de exigencia para mitigar la violencia de género y el acoso contra las estudiantes de la máxima casa de estudios.

“Trabajamos constantemente en ello. Ahora tenemos parados a nivel bachillerato seis planteles y cuatro escuelas nacionales (Ciencias Políticas, Filosofía y Letras, Artes y Diseño y Psicología). Estamos trabajando en cada una de ellas, viendo los planteamientos que nos hacen e intentando resolverlos a la brevedad posible. Me he reunido en múltiples ocasiones con muchos grupos estudiantiles. Espero que nunca haya fuerza física para levantar el paro en una escuela”.

