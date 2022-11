“Es importante poner sobre la mesa temas de salud mental”: Daniela Tarazona

“Si les pareces un objeto para comerciar irán por ti. No tendrán piedad”. “Te quieres morir. ¿La enfermedad de tu madre también es tuya?”. “En el mundo conocido, vivir se ha vuelto una tarea insoportable”. “En esta época cualquier cosa está a la venta. Los pensamientos se negocian como productos. Las emociones son intercambiadas por dinero”. “Una parte de tu pensamiento se dirige al abismo: nada tiene sentido, los humanos somos animales de mierda y vamos al final. Nos comeremos otra vez, los unos a los otros, hasta que no reste ni un hueso con un poco de carne”.

Son extractos, de aquí y de allá, de la obra Isla partida (Almadía, 2021), de Daniela Tarazona. Por este libro, la autora nacida en la Ciudad de México en 1975 fue anunciada ganadora del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2022, a decir del jurado de la edición, por tratarse de “una novela en donde conviven la poesía y sus significados (...) de desplazamientos por las pendientes de la cordura y la locura literarias”.

Isla partida no es un relato fácil, lo admiten sus lectores, sobre todo si para su abordaje se espera una novela progresiva. Es un artefacto literario. Se empapa de poesía, de ensayo, de acotación, memorias, ilustración y sentencias que Tarazona va tirando como cartas de una baraja tan aguda que corta.

En ella hay dos mujeres que son una misma... es la mente de una mujer que ha sufrido un trastorno neurológico que la bifurca. Una parte de sí decide aislarse, renunciar a la percepción física y emprende un viaje a una isla donde se abraza de la pulsión de muerte, mientras que la otra permanece e indaga en los registros de su memoria, balanceando el dolor, el afecto y el canon de ser mujer como una condena, así como la sentencia social que implica un diagnóstico de afección mental.

Mover de lugar un tabú

Conversamos con Daniela Tarazona después del anuncio del premio. Lo recibe con gratitud e indica que el reconocimiento da fuerza a lo que realmente es central de la obra, una discusión necesaria. “Me ha dejado con una emoción que sigo asimilando porque para mí es muy importante que se reconozca una historia como esta, que pone sobre la mesa cuestiones sobre la salud mental, con aquello que se considera inapropiado, con mover de lugar un tabú. Por todo eso el premio adquiere significado para mí, con la esperanza de que el libro siga abriéndose camino y siga encontrando a sus lectores”.

Después de todo, admite la autora, se trata de su libro más autobiográfico, “el que está más directamente relacionado con una etapa determinada de mi vida, pero también es un personaje que se desdobla hacia esta mujer que se va a la isla y que para mí ella significa muchas otras mujeres y, por tanto, muchas otras circunstancias de vida”.

Uno de los capítulos donde se dan los traslados más personales de la autora en la obra se titula “De cerca nadie es normal”. En él, Tarazona recupera una serie de anotaciones personales “sobre un mundo en donde toda nuestra información, nuestra identidad, gustos y emociones están siendo usadas, manipuladas y vendidas por el uso del internet y las redes sociales”.

Isla partida es una defensa de la diferencia, sintetiza, “porque creo que estamos en un mundo donde nos quieren poner a todos en un solo compartimento”. Coincide que es necesaria una literatura que ponga en tela de juicio las etiquetas y los pilares canónicos que lo estandarizan todo.

“Uno de mis mayores intereses al escribir y al estar frente a la página es dar cuenta del cambio que nos constituye, que somos seres en una transformación sostenida. Entonces, el poner la locura sobre la mesa me pareció importante, para extender la mano hacia las personas que han atravesado situaciones parecidas, un testimonio que pudiera serles familiar”.

Temas que toman tiempo

Cuando Daniela Tarazona dice que espera que el libro siga encontrando a sus lectores, lo dice porque reconoce, por los temas que suele plantear en sus libros, que la recepción no suele ser inmediata. Toma tiempo que sus títulos vayan encontrando los nichos. “Y no es tan inmediato, se tarda en que yo sepa si algo ocurrió del otro lado, en las lecturas. Ha habido momentos en los que me he preguntado si (mis libros) llegaron a algún lugar, pero yo creo que sí (risas)”.

El fallo del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz puede ser una confirmación concreta de que sus textos sí encuentran puertos. Eso sí, enfatiza la autora, “seguiré sosteniendo una propuesta literaria en la que ponga en duda eso terrible que se considera normal”.

Extractos de Isla partida

“Cuando su traslado inicia, ella siente el vacío a la altura del ombligo. Ha dejado la casa de la vecindad para irse a la isla porque sabe que no puede vivir más. No tiene ganas. Los días previos a su partida pensó en sobrevivir, pero se trató de una confusión (…) No preparó nada ni dio aviso ninguno porque consideró que era innecesario. Se despidió de asuntos desconocidos dentro de sí, como lo haría una persona muda”.

“Ella y tú son la misma persona. No es importante que cada cual encarne un cuerpo distinto. Las conjugaciones son irrelevantes. Dices ella y dices tú. La mujer que partió a la isla es ella y también tú”.

Recientes ganadoras del Sor Juana Inés de la Cruz:

2021 Mugre rosa – Fernanda Trías

2020 Las malas – Camila Sosa

2019 La luz negra – María Gainza

2018 El asesino tímido – Clara Usón

2017 La dimensión desconocida – Nona Fernández

2016 Yoro – Marina Perezagua

2015 El país del diablo – Perla Suez

2014 El cielo no existe – Inés Fernández Moreno

2013 La bomba de San José – Ana García Bergua

2012 Sangre en el ojo – Lina Meruane

