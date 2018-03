LA INSACIABLE

A otra mujer la llamaban La Insaciable, como si alguien, alguna vez, saciara algún deseo. (Ana María Shua)

NOCTURNA

En lo oscuro no, porque me da miedo. En lo oscuro no, porque pierdo el miedo. En lo oscuro no, porque me pierdo. (Adriana A. Rodríguez)

UNA SOLA CARNE

Tan pronto el sacerdote concluyó la frase ...y formaréis una sola carne , el novio, excitado, se lanzó a devorar a la novia. (Armando José Sequera)

EN EL ASCENSOR

Mientras bajan, él imagina lo que haría con ella si ella quisiera. Ella se imagina lo que él imagina y lo mira. Él ve en los ojos de ella lo que ha imaginado y se llena de vergüenza. Ella se lamenta, otra vez, de la eterna indecisión de ambos. (Orlando Van Bredam)

TIERNA INFANCIA

Ya puesta a imaginar, la niña de 6 años le puso a su amigo imaginario un gorrito de payaso. Y así, lo fue cambiando a su capricho. Con 25 cumplidos, su amigo imaginario ya es un portentoso mulato, que apenas la deja dormir. (Felipe Orozco)

KARMA SUTRA

Reencarnaré en contorsionista, por el placer de darme todos los gustos. (Débora Benacot)

BURLADOR BURLADO

Cuando fui a visitarlo, el brujo don Oráculo me dijo exactamente lo mismo que a Edipo, pero yo no quise huir de mi destino. Mamá y yo, más allá de prejuicios y fantasmas inútiles, hemos aprendido a ser felices. (Agustín Monsreal)

IMAGINARIA

La tropa duerme. Sus sueños obscenos fornican entre las sábanas. Yo camino entre las camas, elijo a la soñada más bella, salimos del cuartel y hacemos el amor como se debe: en privado y a la luz de las estrellas. (Fabián Vique)

AJEDREZ

La sábana color madera se tiende lisa. La luz traspasa los vidrios de la ventana proyectando un tablero sobre la cama. Ella, una reina blanca; él, un alfil ébano. Aún estremecidos, evocan la reciente batalla. (Rubén García García)

SUPERACIÓN PERSONAL

Lujuriosa y masoquista, la mujer decidió que lo suyo era quedarse en casa a vestir santos. (Marcial Fernández)

Eros y Afrodita en la minificción es un libro realizado por la microficcionista y estudiosa del género Dina Grijalva, antología en la que reúne a 112 autores y 169 cuentos jíbaros de alrededor de 15,000 leídos que el miércoles próximo, a las 7 de la noche, presentaremos Ana Clavel, Javier Perucho, Laura Elisa Vizcaíno, la antóloga y yo, en la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes.