La situación que vivimos hoy está cambiando muchas de las formas en las que interactuamos, trabajamos, nos entretenemos y estudiamos, en materia educativa nos enfrentamos a un reto de inclusión digital que es multifactorial y que depende del acceso a infraestructura (cobertura de la red), paquetes y equipos asequibles, además de habilidades digitales. Si para la mayoría de las personas ha sido un tránsito difícil para los jóvenes en situación de reinserción este tema se complica aun más.

Desde la empresa AT&T se buscó impulsar estos tres ejes luego de la crisis por coronavirus, por lo que decidieron unirse a la causa de Reinserta, fundación que trabaja con el sistema penitenciario para romper con los círculos de delincuencia y violencia, “por ello se decidió ayudar a mantener la conectividad y dar seguimiento al modelo de reinserción social para adolescentes y jóvenes”, explica Daniel Ríos, vicepresidente adjunto de asuntos externos de la compañía en México.

“Estas causas no siempre son las más populares, pero sí muy necesarias”, asegura Saskia Niño de Rivera, fundadora de Reinserta. En México un menor de 18 años que comete un delito entre los 14 y 18 años tiene dos opciones, recibir una medida cautelar con internamiento, o en libertad donde un juez le da seguimiento a su caso, esto según el delito.

Niño de Rivera asegura que es importante no clasificar como delincuentes a los niños que comenten delitos sino entender el contexto social y el entorno en el que viven, para entonces tomar una decisión. “Esta óptica es necesaria porque un pequeño con un arma a los 8 años es todo, menos culpable”.

Agrega que reinsertar a niños y jóvenes en conflicto con la Ley son oportunidades psicosociales para reparar en lo que también como sociedad hemos fallado, “es una infancia interrumpida”.

Hoy los centros de internamiento no están recibiendo visitas, normalmente desde Reinserta se trabaja con ellos para que cuando salgan, puedan reintegrarse a la sociedad de una manera positiva. La labor es educativa, con temas de justicia restaurativa y reparación de daño, temas de salud mental y cultura, deportes, arte, actividades para que se desenvuelvan desde otro lugar.

Era necesario no cortar ese apoyo y buscar nuevas formas de interactuar con ellos frente a la pandemia, por ello la vía digital se presenta como una solución y a través del apoyo de la empresa de telefonía se va a poder interconectar a esta comunidad para que puedan seguir su proceso de inserción a distancia, incluso continuar con un monitoreo constante. También se están creando manuales, con los procesos documentados y se pueda seguir trabajando en las distintas áreas. “Esto ya nos abre un panorama muy distinto para decir mañana podremos incluso trabajar en otros estados, ya teniéndolo todo digitalizado, podemos llegar mucho más lejos”.

Daniela es una de las beneficiarias, ella se encuentra en un proceso de reinserción, pues desde los 14 años padece de adicción, después de cinco años y un problema con la ley, decidió internarse y lleva tres meses sin consumo. En este proceso ella escuchó que había programas que los podían integrar a la sociedad con actividades y decidió probar.

Ella platica que no poder ir a sus talleres de Reinserta no es algo que disfrute porque no le gusta estar sin actividades. “Matemáticas, serigrafia, pintura, inglés, esos son los que extraño, el de serigrafia es mi favorito, desde el encierro es complicado porque aunque hago las actividades no es lo mismo… ( ) Esto me ayuda en mis adicciones, con la comunicación, soy una persona distante, pero ahora trato de integrarme. Yo después de esta enseñanza me gustaría tener una carrera en biología”.

Con el donativo que realiza la empresa AT&T se beneficiará a más de 130 jóvenes durante 6 meses en 5 centros de la Ciudad de México y Zona Metropolitana: Centro de internamiento “Quinta del Bosque, Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla (CEVARESO), Comunidad de Atención Especializada para mujeres (CAEM), Centro de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores Constituyentes y CRAJ: Centro de Reinserción para adolescentes y jóvenes.

