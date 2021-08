Toda historia de amor es una historia de fantasmas es el título de la exposición que la pintora Magali Lara (1956) presenta en la Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana hasta el 3 de octubre, con la reunión de sus últimos tres años de trabajo condensados en seis pinturas, una docena de dibujos de grande y pequeño formato, cuatro libros de artista (otra de sus especialidades) y dos instalaciones para el muro exterior de la galería.

Desde los años 80, la obra de Magali Lara ha renunciado a las corrientes de las épocas y se ha abierto una brecha, no en pocas veces intrincada por la estandarización, primero de las corrientes pictóricas de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo de la Ruptura, señala, que se convirtió en el domo hegemónico del arte; después, por la irrupción del arte contemporáneo que, al menos en sus primeros años, se divorció de la pintura para aventurarse a otros formatos.

Pero en cuatro décadas Lara no cambió su obra, sus temas, esas formas orgánicas que se empalman en sus lienzos y no son celosas de la libre interpretación, sobre los libros de artista y en el papel de dibujo, para apelar al cuerpo, la sexualidad, la feminidad, las emociones. En cambio, la artista encontró lugares donde hacer eco: espacios de exposición y de enseñanza (es maestra en la Facultad de Artes en la Universidad de Cuernavaca). De esta determinación deriva el título de la exposición, porque estima que pareciera que hablar de amor desde el ejercicio artístico también ha sido infravalorado.

“Creo que en todas las historias de amor y no solamente en el erótico sino en el amor de los padres, los amigos y los hermanos hay fantasmas. Aquí la tesis central es que la capacidad de amar muestra mucho de nosotros, quizás las partes más difíciles. En el amor hay un descubrimiento en el otro que cuesta mucho trabajo”, reflexiona la pintora como parte de sus reflexiones a más de cuatro décadas de pintura que busca ser afectiva.

Presentar su obra en el Seminario de Cultura Mexicana es especial para ella, dice, “porque le ha dado mucha visibilidad a nuestra generación (la de los 80), que ha estado un poco borrada de la historia del arte mexicano. Hubo un desprecio porque aparentemente quedó fuera de la historia por su cercanía (en temporalidad) con la generación de Ruptura y porque, supuestamente, no propuso una manera contemporánea de ver el arte, lo cual no es cierto. Creo que la generación de los 80 propuso muchos proyectos de autogestión, una redefinición del cuerpo, sobre todo femenino, en el deseo de las mujeres. Creo que haber borrado la pintura del canon, como si la pintura fuera lo único comercial y corrupto en el arte me parece arriesgado porque la pintura ha estado participando de los procesos de arte contemporáneo y sólo en México recibió esta especie de desprecio”.

Recuerda que durante aquella época para las pintoras o las artistas visuales, apoderarse de la pintura desde una experiencia corporal femenina no era aceptado. “De hecho al ser pintora tenías que demostrar que pintabas como hombre y no como mujer. Las conversaciones eran forzadas porque había muchos prejuicios contra las mujeres”.

Una colectiva feminista para cambiar las formas

Magali Lara es parte de la colectiva Mutua, una coalición de artistas, críticas de arte, escritoras y gestoras feministas creada en 2020 con un pronunciamiento en favor de nuevas formas de vivir, dentro del que manifiestan: políticas comunitarias, del cuidado, la cooperación, la desaceleración económica y, sobre todo, la puesta en práctica de espacios de aprendizaje sobre estas formas de vinculación.

“Es un lugar donde nos juntamos varias mujeres para proponer pedagogías distintas, donde los afectos no son negados sino que son parte. También se trata de experimentar nuevas formas para que los saberes se compartan de una manera más horizontal”, responde quien es consejera de esta colectiva.

Nombrar a las integrantes es conocer sus luchas: Cerrucha, Lorena Wolffer, María Minera, Mónica Mayer y Vivian Abenshushan, por mencionar a unas cuantas. Varias de ellas son titulares de un programa pedagógico de “laboratorias” en las que se conversa sobre temas como “Despatriarcalizar el archivo”, “Arte, feminismo y pandemia” y “Retratos e identidades periféricas”.

“Todas tenemos una fuerte liga con el arte, pero también con la parte activista, para repensar un futuro que en este momento es de gran incertidumbre y que tiene que ver con el medio ambiente, con el respeto a otras formas de vida”, concluye Magali Lara.

Más sobre Magali Lara...

Con más de cuarenta años como artista y veinte como maestra, ha tenido varias exposiciones individuales en museos nacionales y en el extranjero, desde la Walden Gallery, en Buenos Aires, en repetidas ocasiones; exposiciones colectivas como Mulheres radicais: arte latina-americana (2018), en la Pinacoteca de Sao Paulo, y Latin American Art 1960 – 1985 ese mismo año, en el Brooklyn Museum, en Nueva York, hasta la muestra Magali Lara – Animaciones (2012), en el Museo Amparo. Diseñó y produjo las intervenciones artísticas para el Espacio Infantil de la Biblioteca Vasconcelos y durante el 2019 coordinó junto con Carmen Boullosa la exhibición Artists Books and Other Collaborations: Carmen Boullosa and Magali Lara (México City, 1979 - 1989), en el Macaulay Honors College, de Nueva York.

Para conocer más sobre el trabajo de Mutua:

www.mutua.red

Detalles sobre la exposición:

Toda historia de amor es una historia de fantasmas

Magali Lara

Galería 526

Seminario de Cultura Mexicana

Av. Presidente Masaryk 526, Polanco

Martes a Domingo de 11 a 18:00 horas

ricardo.quiroga@eleconomista.mx