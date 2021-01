Emiliano, un niño de tres años originario de Puebla recibió su alta médica oficial el pasado 29 de diciembre; él logró tocar la “campana de los valientes” en la Unidad de Protonterapia de la Clínica Universidad de Navarra, en España. Así se convirtió en el primer paciente pediátrico mexicano en finalizar su tratamiento contra el cáncer que le originó un tumor ocular maligno, o rabdomiosarcoma.

Durante 31 días, Emi, como lo llaman sus padres y doctores, recibió dosis de 30 minutos, esto le dio altas probabilidades de eliminar el tumor y salvar su ojo. “Emi necesitaba recibir radioterapia, con el tratamiento en México se logró eliminar el 85% del tumor, sin embargo, el 15% restante era de difícil acceso, la terapia convencional era demasiado agresiva para atacarlo, por lo que le quedarían muchas secuelas, en nuestro país ya no podíamos hacer más”, explica Josefina Vázquez, madre del pequeño. “Es algo que como mamá no aceptas y buscas las opciones, si había una forma de no provocar tantas lesiones y secuelas, teníamos que buscarla”.

Elena Panizo Morgado, es especialista en oncohematología pediátrica y la doctora tratante de Emi; ella explica que en este caso se trataba de un abordaje multidisciplinario que incluía quimioterapia, cirugía y radioterapia, la diferencia es que en lugar de radioterapia convencional se buscaba un tratamiento a través de protones. “Aunque parece que es algo novedoso que está revolucionando el campo, realmente es una terapia que se lleva aplicando más de diez años y hay publicaciones confiables de su aplicabilidad, en los últimos años lo que ha cambiado es su disponibilidad, pues cada vez hay más posibilidades de tratar con esta técnica a nuestros niños”.

A través de un sincrotrón, el acelerador de partículas más moderno disponible actualmente y mucho más eficiente, la terapia permite acelerar el haz de protones justo hasta la energía requerida para alcanzar el tumor de cada paciente de forma individualizada, es un haz "verde", que interacciona con el tumor en las condiciones en que es generado por el sincrotrón y se han predefinido en el planificador: "verde" significa sin alterar sus características naturales.

Emiliano era el candidato ideal para este tratamiento porque con la localización de su tumor, un tratamiento convencional podía provocar un daño a largo plazo probablemente irreparable en su ojo y en parte del cerebro. “En términos de supervivencia, prácticamente es la misma probabilidad de curarse, esto es algo muy favorable, pero la diferencia radica en las secuelas, hoy a los pediatras nos preocupa mucho este aspecto, ya no solo la supervivencia, queremos niños que se conviertan en adultos sanos y con una vida normal”, asegura la doctora Panizo Morgado.

Esta unidad en la Universidad de Navarra comenzó a funcionar en abril de 2020, anímicamente fue un momento difícil, ya que la pandemia tomó por sorpresa a todos, esto los obligó a extremar precauciones, tener muchos controles, pero afortunadamente el resultado ha sido positivo, “aunque no podemos perder de vista que hay una pandemia el cáncer sigue ahí y esa es otra gran pandemia, los retrasos en los diagnósticos nos está dejando secuelas a largo plazo y eso es algo que no podemos permitir, nos hubiera gustado iniciar en otras circunstancias pero esto tampoco nos ha limitado, seguimos trabajando”, confirmó la especialista.

José Trinidad Gómez, papá de Emiliano está feliz por los resultados y pide a otros padres no darse por vencidos: “Mi esposa tiene todo el mérito de que estemos aquí con mi hijo, al buscar opciones en Internet encontró que la protonterapia daba una visión diferente en cuanto a lo que a Emi le esperaba, sin embargo era muy caro, en Estados Unidos la cantidad era estratosférica y para una persona sin seguro de gastos médicos, es algo impagable, mi esposa no se dio por vencida y contactó con la Universidad de Navarra, con apoyo de mucha gente pudimos llegar hasta acá porque el tiempo se nos agotaba”.

El tratamiento no estaba disponible ni en México, ni en toda América Latina

El doctor Javier Aristu, director de la Unidad de Protones de la Clínica, explica que desde hace muchos años buscaban una unidad de estas características, pero no encontraban la forma de instalarlo hasta que por medio de unos inversionistas y las gestiones y trabajo de la universidad se logró. Después de gestionar por tres años en abril se pudo tratar ya al primer paciente.

“Cuando Josefina contactó con nosotros me hizo mucha ilusión, inmediatamente hicimos una videoconferencia para conocernos y explicar el proceso, fuimos valorando y organizando el viaje al mismo tiempo, fue un proceso de mes y medio aproximadamente donde hubo mucha colaboración para que Emi lograra su tratamiento, porque el tiempo en estas enfermedades cuenta mucho”.

El especialista explica que aunque es una inversión muy grande tiene sus ventajas contra la terapia convencional para varios tumores, y aunque ahora parece caro, a largo plazo los pacientes tienen menos efectos adversos y requieren menos atención médica y cuidados, esto lo hace más económico. “Respetar los órganos sanos sin dañarlos hace la gran diferencia, por eso soy optimista de que en unos 15 años la protonterapia esté al alcance de más personas y se convierta en la terapia convencional, no solo en Europa, que llegue a todo el mundo”.

