La convención de cómics y entretenimiento más importante de Latinoamérica, CONQUE 2019, se vivió en grande con la llegada de los invitados estelares, los actores Elijah Wood quien compartió detalles de su participación en la la saga del 'Señor de los Anillos', así como el esperado regreso del protagonista de 'Spiderman: Far From Home', Tom Holland, quien llegó acompañado del coprotagonista de este filme, Jake Gyllenhal, quienes desataron el griterío dentro del Teatro Metropolitano del Querétaro Centro de Congresos.

Después de convivir con fans en una serie de actividades como un desayuno, firma de autógrafos, meet & greet, toma de fotografías, Elijah Wood afirmó que ama a México y su gente, además de que reveló detalles de su paso por las películas de 'El señor de los anillos', su carrera actoral y lo que le apasiona del mundo cinematográfico.

Ante las preguntas de los fans, Wood afirmó que participar en esta saga fantástica ha sido de las experiencias más increíbles que ha vivido en su carrera.

Reconoció que una de las sagas en la que le gustaría participar, sería 'Star Wars', pues reconoció que es un coleccionista de esta película de George Lucas, por lo que reveló que sus piezas favoritas son una réplica de las naves 'X Wing' y el 'Halcón Milenario'.

Gran detalle del actor, cuando una joven tomó el micrófono para, además de hacer una pregunta, solicitar la firma del mapa de Tierra Media que adquirió su hermano, quien no alcanzó lugar dentro del teatro para la conferencia.

Posteriormente, se realizó la presentación de 'Spiderman: Far From Home' que Sony Pictures preparó para este evento y que emocionó a las casi mil 500 personas dentro del Teatro Metropolitano, además de las miles que presenciaron en la explanada el encuentro.

Tom Holland y Jake Gyllenhaal desataron el escándalo dentro y fuera de la sede de la charla, en la que se habló del nuevo filme de 'Spidey' que se traslada a Londres para combatir junto a Mysterio, que encarna el propio Gyllenhaal, sobre su fama de adelantar información y spoilers, la química para trabajar juntos, así como el agradecimiento que sienten por tan calurosa bienvenida en su paso por México.

Día en el que también Neal Adams, ofrecio la conferencia '80 años del Caballero de la Noche' para los amantes de Batman, quienes disfrutaron la experiencia de uno de los artistas más innovadores del mundo del cómic.

Tony Sandoval y Ángel de la Calle hablaron sobre el 'Cómic en Europa'; Luis Gantús, Fernando Gantús y Martín Arceo ofrecieron la conferencia por el 25 aniversario de Conque, además de que se celebró el desfile conmemorativo de Star Wars en el día 'May the 4th be with you' con la participación de los integrantes de la Legión 501.

"Lo que la gente nos está pidiendo es que se mantenga un evento de este nivel, en este país y en esta ciudad", afirmó Luis Gantús.

Desde el jueves comenzó la fiesta del cómic en Querétaro.

La Banda Sinfónica Juvenil del Estado de Querétaro fue la encargada de engalanar la Noche Previa con música de películas entre las que no podía faltar 'Star Wars', 'Lord of the Rings', 'Batman', entre otras piezas ejecutada con maestría y aplaudida por todos los asistentes.

También se proyectó 'El Imperio Contraataca' de la saga 'Star Wars'.

El viernes se presentó la película 'Brightburn' que Sony Pictures está por estrenar en México, así como 'Detective Pikachu' que tuvo un entreno especial dentro de CONQUE 2019, entre decenas de actividades más, que hasta el momento, durante los tres primeros días, ha superado los 20 mil asistentes.

Este domingo concluyeron las actividades en CONQUE 2019, con la premier exclusiva de 'Tolkien', el esperado concurso de Cosplay, el Abierto Mexicano de Animación y el 'Kombate Monero entre Jis, Trino y Andrés Bustamante.