El 21 de marzo es el Día Mundial del síndrome de Down

"El sueño de Frida" cafetería que da trabajo a personas con síndrome de Down

"El sueño de Frida" es una cafetería creada por la la Fundación Mosaico Down en la que se da la oportunidad a jóvenes con síndrome de Down egresados de la carrera Técnica de Gastronomía, para adquirir las herramientas necesarias y así tener una vida independiente y fortalecer sus habilidades al socializar en un espacio laboral. La directora de la Fundación Mosaico Down, Yesenia Escudero, explicó que en esta cafetería, fundada en agosto de 2019, se da empleo a 10 personas, quienes desempeñan labores como mesero, cheff, barista, cajero, entre otros, para que todos aprendan diferentes actividades. El establecimiento, que se encuentra en la calle de Tizimín en la colonia Lomas de Padierna, busca concientizar a la sociedad y romper con estereotipos al brindar un excelente servicio a sus comensales.