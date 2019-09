Camilo Sesto falleció este sábado 7 de septiembre , confirmó Lourdes Orenlas, madre del hijo del cantante español.

Ornelas informó que Camilo Blanes, mejor conocido como Camilo Sesto, falleció en España, sin embargo, no se dieron los detalles de la muerte del intérprete de “Perdóname” y “El amor de mi vida”, entre otros éxitos.

Señaló que la noticia la tomó por sorpresa, pues se encontraba en un centro comercial de la Ciudad de México cuando fue avisada por el contador del artista, Cristóbal Hueto; “cuando me lo dijo no podía creerlo, me tomó desprevenida la noticia”.

Destacó que al momento el hijo de ambos desconocía lo sucedido y no sabía cómo decirle lo ocurrido al cantante de 72 años de edad, con quien Camilo Jr. llevaba una estrecha relación.

Ornelas, quien desde hace años se encontraba distanciada del intérprete, lamentó profundamente la pérdida, al agregar que la música se viste de luto una vez más con esta muerte tan inesperada.

Señaló que posiblemente acompañe a Camilo a los servicios funerarios del intérprete que tendrán lugar en España. “Las causas exactas de su muerte no las conozco, pero creo que fue un poco también del hígado, hay que recordar que en el 2001 lo trasplantaron y salió bien en aquel entonces”, comentó.

“Sabíamos que estaba delicado de salud pero no imaginamos que terminaría así, con su fallecimiento”, apuntó Ornelas al recalcar que se va una gran figura de la música internacional.

“Me duele lo que pasó con Camilo y mañana (domingo) podríamos tomar un vuelo a España", dijo Lourdes Ornelas, al señalar que a últimas fechas el intérprete también tenía problemas en los riñones.

En tanto, en la cuenta oficial de Twitter del músico se publicó un mensaje a las 10:30 de la noche en el que se daba a conocer su fallecimiento.