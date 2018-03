El servicio de video de la compañía comenzó a operar en diciembre pasado, cuando Amazon?Prime Video debutó The Grand Tour, el programa de automovilismo de los exconductores de Top Gear Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May. En ese momento, la apuesta de Amazon fue crecer su servicio de video a más de 52 territorios a nivel mundial, incluido México.

Esta es la otra gran apuesta que ha hecho Amazon y su catálogo de video poco a poco ha crecido, agregando también su oferta de contenido original series como Transparent, The Man in The White Castle, Sneaky Pete, Mozart In The Jungle y Red Oaks. Los directivos de la compañía no informaron sobre cuándo podremos esperar títulos como Manchester By The Sea (la cinta ganadora de dos premios Óscar) o la esperada serie de Woody; sin embargo, aseguraron que su catálogo está en constante expansión.

La apuesta de Amazon sigue siendo ofrecer la mejor experiencia de compra para sus clientes y a casi dos años de operar en México, la compañía sigue viendo con mucho optimismo el potencial del mercado mexicano.

Anunció también el lanzamiento de su servicio Prime en México. Con esto, agrega su membresía para ofrecer entregas gratuitas sin costo mínimo, que contará con envíos de un día en la CDMX, Puebla, Querétaro y Guadalajara.

La compañía ya ofrece un catálogo de 20 millones de productos entre sus 18 categorías de ropa, accesorios para autos, juguetes, instrumentos musicales y ha mejorado sus métodos de entrega.

