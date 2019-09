La tragedia comenzó durante una junta de planeación de la película Chicuarotes, recordó Gael García Bernal. Si bien el actor, realizador y productor de cine reconoció que en ese momento no se encontraba en Ciudad de México, sí le tocó presenciar, vía streaming, la sacudida que tomó a todos por sorpresa la tarde del 19 de septiembre del 2017.

“Yo me encontraba fuera de México, pero estábamos haciendo la preproducción de la película, que, se decidió, se iba a filmar en San Gregorio Atlapulco (Xochimilco). Estábamos en una de las tantas juntas que se hacen en preproducción cuando de pronto todos los de la oficina comenzaron a evacuar el lugar. La cámara quedó temblando. Perdimos la conexión y ya no supe de ellos sino hasta unas horas después”, rememoró Bernal la tarde de ayer en el Centro Cultural España, durante la presentación del proyecto Reconstrucciones.

Ahí agregó que, si bien la distancia del siniestro lo hizo sentir a salvo, la paz que se le vino en esos primeros momentos le resultaba extraña; venía acompañada de una angustia y, después, de los peores pensamientos.

“Las noticias que llegaban de todos los medios, no sólo los periodísticos, sino de las redes sociales, eran tremendas, terribles (...) Ese mismo día, hablando con la familia, con los amigos, entendiendo qué es lo que había sucedido, nos pusimos en contacto entre Paulina (Suárez, directora general de Ambulante), Diego (Luna) y yo para hablar sobre esto, qué hacer, qué proyecto armar. Y se nos ocurrió hacer algo para recaudar fondos. De inmediato, algo surgió como una respuesta casi inexorable que una vez que se nos metió no se disolvió: ayudar a aquellos lugares donde, por lo general, las demás organizaciones o el gobierno mismo no estaban apuntado”, complementó.

La determinación los obligó a hallar personas profesionales que pudieran darle formalidad y sentido a la iniciativa que nacía, sí del dolor, pero también del valor que requería de una acción inmediata. Así, tan rápido como se pudo, este grupo de colegas lanzó una convocatoria mundial de recaudación de fondos.

De esa manera nació la iniciativa Levantemos México, la cual, en los meses posteriores a los sismos de septiembre de hace dos años logró recaudar alrededor de 15,000 donativos de todas partes del mundo, con mayores aportaciones provenientes de los mexicanos o descendientes de mexicanos resididos en Estados Unidos. Se reunió la cantidad de 32 millones 896,911 pesos, misma que se destinó para el apoyo de 44 organizaciones y colectivos que se involucraron de manera directa en la reconstrucción en seis estados de la República: Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos y Estado de México.

Relatos desde el interior

El involucramiento de Gael García, Diego Luna y, con ellos, la gira de documentales Ambulante, fue fundamental para el lanzamiento de la plataforma ya mencionada, Reconstrucciones, una iniciativa transmedia que estará a disponible para el público mañana 19 de septiembre, a través de la página ambulante.org/reconstrucciones, y mostrará la documentación en videos, fotografías, audio, mapeo y texto los trabajos y las experiencias de reconstrucción encabezadas por 21 de las 44 organizaciones y colectivos apoyados por Levantemos México, entre ellas, Bioreconstruye, Colectivo Garabato, Comunidad San Gregorio, Fuerza Istmo, Fundación Comunitaria Oaxaca, Isla Urbana y Programa VACA.

“Vivimos en una era donde las imágenes y los relatos son tan importantes y contribuyen tanto al cambio social que era muy importante que, de todo este esfuerzo de reconstrucción, no nada más físico, sino social, tenía que quedar un testimonio”, explicó Chriatiane Burkhard, directora de Reconstrucciones.

Para ello, se impartieron talleres en las distintas comunidades sobre video comunitario y video colaborativo para dar a los propios protagonistas de su recuperación las herramientas básicas del registro audiovisual, de manera que las propias comunidades hicieran su registro documental, compartió.

“A partir de cierto punto empezamos a recibir materiales muy diversos, desde video diarios, hasta entrevistas y mucho registro de los propios procesos de reconstrucción. Siempre decíamos con las organizaciones que no nos interesaban los datos sino los relatos. Los datos son importantes también y se van a comunicar, pero nos interesaba mucho para este proyecto el potencial narrativo”, agregó.

Así, ambulante.org/reconstrucciones pondrá a disponibilidad para su consulta más de 90 minutos de material audiovisual y 50 galerías fotográficas, complementadas con archivos de sonido, testimonios escritos, citas, glosarios, datos y numeralias. Ésta es, se dijo, solamente la primera etapa de dos para Reconstrucciones. Se continuará incorporando el material testimonial restante y se espera concretar el proyecto en julio próximo. La segunda etapa del proyecto se presentará durante la próxima gira de Ambulante, en el 2020.

