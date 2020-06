“La historia de las instituciones en este país revela que el Estado le ha fallado al movimiento LGBT+. Hemos encontrado grandes alianzas, por supuesto, y los avances han sido mucho más rápidos, pero siempre han venido del reclamo en diversas instancias, nunca ha sido una concesión gratuita, nos ha costado vidas”, afirmó el abogado y activista por los derechos humanos y director de Litigio en la organización México Igualitario, Alex Alí Méndez Díaz, en conversación con este diario, en la coyuntura del mes del Orgullo LGBT+ y de la puesta en duda por parte del Estado de las instituciones de defensa de los derechos humanos y de la prevención de la discriminación.

Entre las deudas que existe desde el Estado con los derechos de la comunidad LGBT+, listó el activista, está el reconocimiento del matrimonio igualitario en todo el país, lo mismo el que haya estados que no garanticen el derecho de la identidad trans y, con ellos, el reconocimiento legal de las familias como las homoparentales y homomaternales, lo cual es determinante para garantizar el acceso a derechos laborales, de salud y educación. Y enfatizó que los crímenes de odio son todavía un tema rezagado:

“Quisiéramos ver mucha mayor difusión de campañas en contra de la discriminación y la homofobia por parte de las instituciones federales. Requerimos educación en la que cuando se hable de educación sexual sepamos que la orientación no es solamente la heterosexual sino que hay una diversidad de formas”.

Asimismo, el activista refirió que en el contexto de la pandemia y del repliegue de la población pone en mayor vulnerabilidad a las personas de la comunidad, dado que es en casa donde se reporta gran parte de las incidencias de violencia contra las personas por su preferencia sexual o identidad de género. También enfatizó la afectación de las personas que viven con VIH por la crisis de desabasto por la coyuntura sanitaria.

“Hay muchos hospitales que dejaron de prestar este servicio. Se ha incrementado la falta de acceso a medicamentos. Si bien teníamos ya un sistema con un funcionamiento bastante deficiente, la pandemia ha venido a incrementar las deficiencias. Y, a pesar de que tenemos casos en la Suprema Corte por falta de abasto oportuno en medicamentos retrovirales, el IMSS sigue diciendo que no lo hay”.

Extinguir el Conapred, retroceso

“Nos enfrentamos a un contexto de exacerbación de las violaciones a los derechos humanos y la crisis con las comisiones en la materia. El Conapred tiene una trayectoria muy reconocida en el combate a la no discriminación, por lo que, más que desaparecer, tendría que abonarse a su fortalecimiento. Sin duda puede haber cosas que se pueden mejorar, pero la desaparición del consejo nunca será una solución para seguir avanzando en el tema de derechos humanos. La austeridad no debe ser el tema bajo el cual se debata si el consejo o no debe desaparecer. Su desaparición sería un retroceso”, comentó a propósito de la sugerencia para la desaparición del organismo por el jefe del Ejecutivo durante la conferencia matutina del jueves pasado y después de que la politóloga y activista por los derechos humanos y la equidad de género, Mónica Maccise Duayhe, presentara su renuncia a la presidencia del Consejo Nacional par aPreveni ry Erradicar la Discriminación (Conapred) como consecuencia del disenso en la opinión pública y desde el Estado por la organización del foro “Racismo y/o clasismo en México?”, que se llevaría a cabo el 17 de junio, pero finalmente cancelado ante la ola de cuestionamientos por la invitación al youtuber Chumel Torres para formar parte del panel de discusión, desencadenada por un tuit de la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México.

Que el Conapred, siendo parte de la administración pública, reciba acusaciones de parte del primer mandatario, opinó el activista, pone al Estado en una posición de juez y parte de un debate que solamente complica la legitimidad del organismo y pone en evidencia el desconocimiento del presidente sobre cómo funciona el Estado a través de sus instituciones e incluso los mandatos constitucionales, dado que la desaparición de Conapred implicaría un proceso de reforma legislativa de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, lo cual, prevé, no parece viable para avanzar en las cámaras.

[email protected]