Los consumidores de noticias en México tienen a El Economista como uno de los medios de mayor confianza, de acuerdo con los resultados del Digital News Report 2022 del Reuters Institute.

El Economista se colocó en la sexta posición de la lista, con un nivel de confianza de 62%, en un año donde el nivel de confianza en las noticias en general se mantuvo estable respecto a los resultados de 2021, en 37%.

El Digital News Report es el estudio anual sobre la salud de la industria de noticias más completo a escala global. Lo produce el Reuters Institute for the Study of Journalism, un centro de investigación financiado por la Thomson Reuters Foundation, vinculada a la agencia de noticias Reuters. El Reuters Institute tiene su sede en la Universidad de Oxford.

La confianza general en las noticias se encuentra 12 puntos porcentuales debajo de su nivel más alto de 2017, de acuerdo con los hallazgos del Digital News Report.

El año reciente ha sido particularmente difícil para el ejercicio del periodismo en México, destacó la doctora María Elena Gutiérrez Rentería, responsable desde 2016 de analizar los datos para México del Digital News Report.

“Algunas marcas informativas y periodistas enfrentan un ambiente hostil debido al descrédito del presidente Andres Manuel López Obrador (AMLO). Este país también destaca en el contexto global debido al asesinato de periodistas”, escribió Gutiérrez Rentería en el capítulo México del informe.

Los 10 medios con el mayor nivel de confianza en 2022, de acuerdo con el Digital News Report, son:

CNN: 72%

Milenio: 65%

El Universal: 64%

Imagen: 63%

El Financiero: 63%

El Economista: 62%

Radio Fórmula: 61%

Reforma: 61%

Canal 22: 60%

Aristegui Noticias: 60%