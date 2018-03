Javier Fernández, dibujante de Nightwing y Jorge Jiménez, dibujante de Super Sons, el hijo del Superman, serán parte de CONQUE 2018, donde contarán algunos de los secretos de DC Rebirth.

Los españoles fueron elegidos para DC Rebirth, el relanzamiento del universo de la empresa. Fernández tomó al primer Robin, que tras crecer toma la identidad de Nightwing y Jorge Jiménez Super Son. Los dos cómics funcionaron muy bien en la oferta de DC.

“Cuando DC me pidió que rediseñara uno de los trajes más emblemáticos, sabía exactamente que Nightwing se vería así. Profesionalmente, es difícil encontrarte con algo que has estado esperando y además con la posibilidad de crear historias en Gotham con uno de los personajes más queridos en DC”, señala Javier Fernández en un comunicado de DC Comics.

Jorge Jiménez comenzó a dibujar en el evento de DC Tierra 2, "una especie de Liga de la Justicia en un universo alternativo".

“Mis proyectos con DC han sido cada vez más importantes y además este año he tenido la oportunidad de diseñar al hijo de Superman y la reacción de los fans ha sido increíble”, explica Jorge Jiménez.

Javier Fernández ha trabajado para el mercado estadounidense, en títulos como Flashpoint: The Outsider, Captain America: First Vengeance, Hero Complex y Nightwatchman. Para Europa ha trabajado en Nuevas Hazañas Bélicas para EDT (España), así como la biografía en cómic de Amy Winehouse para la editora francés Jungle. Actualmente se encuentra trabajando en Superman retorno a la grandeza y en Batman Eterno.

Jorge Jiménez saltó a la fama en mayo de 2010 con su primer trabajo profesional: All Summer in Day, adaptación de una novela de Ray Bradbury. Más tarde adaptó al cómic la película de Michael Bay: Transformers 3. Su carrera continuó con la famosa franquicia Jurassic Park hasta que finalmente dio el salto a DC Comics, donde comenzó con la serie Fringe. Actualmente se encuentra trabajando para DC en títulos como Batman Lost y Dark Knights Rising: The Wild Hunt.

CONQUE, El evento de Cómics y Entretenimiento de México. 4, 5 y 6 de mayo de 2018. Querétaro Centro de Congresos. Boletos, paquetes y mayores informes en conque.mx

