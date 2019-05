Disparos es una historia para reflexionar. Rodrigo Hernández y Elpida Nikou son los directores del documental que centra su historia en un joven fotógrafo que retrata la violencia en la Ciudad de México.

“Queríamos contar que en México hay una guerra declarada y que seguimos nuestros días como si no estuviera presente, yo soy mexicano de nacimiento, aunque me fui a vivir a España desde muy pequeño, pero he ahí una razón para voltear a ver estas historias que nadie cuenta: la marginación y la situación en los barrios”, comentó Rodrigo Hernández en entrevista con El Economista.

Este largometraje fue grabado en Iztapalapa, al oriente de la capital mexicana, Disparos sigue la historia de Jair Cabrera, un joven que a través de un taller de fotografía logra salir del círculo de violencia en el que se desarrolló y creció para convertirse en un fotorreportero que, paradójicamente, termina haciendo fotoperiodismo de esas historias de crimen y sangre.

No obstante, Jair, dijo en entrevista a este diario que es valioso que sea Iztapalapa el foco y que también que se muestren otros aspectos de la interacción social en una de las áreas geográficas más variadas y de mayor extensión territorial en la ciudad.

“En Iztapalapa hay violencia pero también humanidad. Las armas no crecen de los árboles, aquí eso es lo que nos han venido a meter. Yo que soy de aquí siempre he querido que se hable de Iztapalapa no sólo por el índice de violencia, sino que se vea que nos faltan más oportunidades, no tenemos museos cercanos, no tenemos galerías, lo único que tenemos son iglesias y más armas y más droga”, expresó el protagonista.

Para los directores, el personaje principal evoluciona de forma paralela a la violencia en México, con una evidente falta de oportunidades que los obliga a caer en el narcotráfico o en historias relacionadas con la violencia.

La película que se proyectará en el ciclo de documentales Ambulante a su paso por la capital del país con funciones el 4, 11, 13 y 14 de mayo en el Faro Oriente, a las 3 de la tarde.

El inicio de la historia

“Acá en Iztapalapa está el Faro de Oriente. Aquí empecé a tomar cursos de fotografía en el 2005, durante ese proceso siempre llegó gente a hacer historias sobre el curso -porque ha dado muchos frutos, si se podría decir así.

“Cuando llegó Rodrigo en el 2013 hizo un reportaje sobre el taller, en ese momento yo trabajaba en el periódico El Universal cubriendo la nota roja; pero era de los exalumnos que ya estaban ejerciendo el fotoperiodismo. Pasaron dos años para que Rodrigo me dijera que querían hacer un largometraje con mi historia”, dijo en entrevista el fotógrafo de 31 años de edad, que ahora se desempeña como corresponsal para medios internacionales como Al-Jazeera, con sede en Catar, y Telesur, con presencia en España y Grecia.

Pero esta historia también tiene otro actor importante: Jesús Villaseca, quien es el maestro de fotografía y dedica sus días a preparar a los jóvenes de la zona que buscan aprender y desarrollar su talento artístico a través de la fotografía.

Acceso privilegiado para retratar Iztapalapa

Iztapalapa es la única extensión territorial de la Ciudad de México que apareció en la lista de los 20 municipios donde más homicidios se cometieron durante el año 2017, sin embargo, Jair no tuvo dificultades para grabar al tiempo que desempeñaba su labor como fotoperiodista de las notas más escalofriantes que se pueden encontrar en la prensa mexicana.

En una ocasión Jair y sus directores grabaron un asesinato en la zona, “en ocasiones como la noche de ese asesinato, nosotros debemos saber que es una zona hostil y actuar con todas las precauciones posibles. Pero en el barrio de donde yo soy, los vecinos, amigos y conocidos ya saben que me dedico a la fotografía, entonces están acostumbrados a la cámara. Y aunque que hablar con las personas, ellos confían en mí porque al final son mis amigos de toda la vida, aceptaron y no tuvimos problemas” dijo en entrevista el artista y comunicador visual, quien relata que incluso hubo amigos que no salieron a cuadro, pero que cuidaron a las personas dentro de toda la producción, “fue de mucho acceso a estos escenarios”, reconoció Cabrera.

El objetivo del documental atiende un propósito más amplio, expuso Rodrigo Hernández quien también es periodista, y que también busca el reconocimiento a esta labor informativa desde la producción de formatos comunicacionales como el cine.

“El cine nos permite tener un acercamiento a las historias que tenemos que contar, con otros tiempo y sobre todo, contar historias para reflexionar” concluyó Hernández quien ahora se encuentra en una estancia por Europa para el estreno de Disparos en el Filmfest München el próximo 10 de mayo.

