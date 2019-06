Reconocido como uno de los embajadores culturales más importantes del país, para el concertista mexicano Carlos Miguel Prieto, la cultura debe ser gratuita y pagada por el Estado, pero también debe haber el apoyo y aportaciones de la sociedad civil o iniciativa privada.

“En México hay un poco una idea de que la cultura es algo que debe apoyar el gobierno o universidades, y básicamente barata o gratis, cuando la realidad es que tenemos que comprender que para tener festivales de este tipo (Temporada de Verano de Sinfónica de Minería), necesitamos apoyos de diferentes sectores de la sociedad, universidad, gobierno e iniciativa privada”, dijo en entrevista.

Nacido en el seno de una familia de músicos de ascendencia hispano-francesa, el hijo del gran chelista Carlos Prieto, cumple 14 años de estar al frente de la Orquesta Sinfónica de Minería, una de las agrupaciones más importantes del país.

“Yo estoy muy viejo, pero aprendo con cada uno de estos programas y conciertos un montón, entonces, 14 años me parecen como si fueran dos, pero me parecen como si fueran 100 lo que he aprendido; lo que yo hago la experiencia te dicta todo”, dijo el concertista de 53 años.

Prieto quien se ha presentado con orquestas de Estados Unidos y de otras partes del mundo, asegura que, a Minería, además de gozar de un buen nivel, no le falta nada y no solo eso, subraya, que pasa por un buen momento.

“No nos falta nada porque hay muchos jóvenes mexicanos y no mexicanos que conforman la orquesta y que lo están haciendo muy bien, es un muy buen momento el de la Sinfónica de Minería porque hay muy buenos músicos, tenemos buenos principales.

“La temporada pasada, el nivel de la orquesta fue muy alto y es básicamente la misma orquesta con algunos cambios muy pequeños, dictados más que nada por circunstancias de que alguien ya no puede regresar o lo que sea, pero conociendo como tocó la orquesta el año pasado, entiendo que este año será un año positivo”, expresó.

Nombrado Director del Año 2019, distinción otorgada por la institución Musical América, galardón equivalente al Oscar de la Academia de Cine, el director de orquesta Carlos Prieto dice en tono de desagrado no gustarle aquella gente que se queja en gastar 200 pesos por un boleto para asistir a un concierto de orquesta sinfónica, pero paga hasta tres mil pesos cuando acude a un concierto al Auditorio Nacional.

“Tienen tres mil pesos, pero para ir a ver una orquesta 200, 300 o 400 pesos es demasiado, invitaría un poco a pensar que en un escenario de una orquesta la cantidad de años-horas de trabajo y experiencia que están ahí, y eso lo que va escuchar la gente.

“Nadie en una orquesta hace play-back, nadie en una orquesta puede hacerse tonto, porque en el momento en que nos hacemos tontos, se nota; esa es la triste realidad”, dijo el concertista para quien con tan solo el uno por ciento de esa gente que asiste al Auditorio Nacional, llenaría una de las presentaciones de orquesta.

Prieto cuya filosofía de vida es el respeto por la música, el esfuerzo, la entrega al trabajo, sostiene además que la Orquesta Sinfónica de Minería está haciendo cosas nuevas para no quedarse como un museo.

“Tenemos varias comisiones para el futuro; nos hemos acercado a compositores como Gabriela Ortiz, Mario Lavista para futuras temporadas, porque evidentemente que para presentar estas obras nuevas que estamos haciendo, las tuvimos que comisionar hace uno o dos años”, dijo.

En tiempos de austeridad republicana, Carlos Miguel Prieto confesó que prefiere ver oportunidades y ponerse objetivos. “Mi motivante más grande es la música y lo que me paguen está bien, así funciona eso”, concluyó.