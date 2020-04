A pesar de la contingencia por la propagación del coronavirus y el incremento franco de los casos de contagio por Covid-19 en el país, la gira de documentales Ambulante, si bien anunció días atrás la cancelación de la caravana de proyecciones planeada al menos para los próximos meses, no desistió en su búsqueda por abrir nuevas maneras de acercar el séptimo arte documental a la población mexicana.

Por ello, este martes los "charolastras" y socios fundadores de la gira de documentales, Diego Luna y Gael García Bernal, hicieron de conocimiento público que Ambulante ha decidido dar un vuelco, adaptarse a las circunstancias y lanzar el primero festival en línea Ambulante en Casa, que tomará temporalidad entre el 29 de abril y el 28 de mayo.

El anuncio se llevó a cabo a través de una transmisión simultánea, cada uno desde su aislamiento, a través de Instagram.

"Desde este privilegio de poder estar en nuestras casas, desde donde hablamos, compartir con una señal buena de internet, que podamos transformar nuestras actividades, dar la vuelta a lo que hacemos y a lo que nos gusta, es importante señalar la realidad que muchos otros no pueden vivir. Estamos muy agradecidos de poder hacerlo, pero deseando que muchas otras personas puedan escucharnos, ver documentales en línea, se puedan conectar y, sobre todo, que esta cuarentena la estén pasando en una casa donde se quieran y puedan llegar a manifestar el amor que se necesita para sobrellevar todo esto", declaró García Bernal durante la transmisión.

Por su parte, Diego agregó que el privilegio mencionado por Gael está acompañado por una responsabilidad:

"Si algo está pasando en este momento es para recordarnos la importancia de la unidad. Esto no puede resolverse si no vamos todos juntos. Nos recuerda las distancias y la desigualdad en este país. Hay que pensar en quienes no se pueden siquiera plantear el confinamiento, en quienes hoy están contagiados y tampoco podemos abandonar; en la gente mayor que requiere todo nuestro cariño y apapacho. Si podemos estar haciendo cosas pensando en los demás, estaremos utilizando bien nuestro tiempo en el confinamiento", complementó.

Acto seguido, enlazados en la transmisión para el público usuario de Instagram, ambos actores y realizadores brindaron por los 15 años de la gira de documentales, que se celebraría este año y que, con en este impasse sanitario, buscará nuevas maneras de llegar al público.

"Para los que quizás crecieron con dinámicas como Instagram Live, antes era impensable que se pudiera ver un documental en una pantalla de cine, en una plaza pública, que hubiera una discusión a partir de esto. Y ha generado una conversación increíble de fortalecimiento de la sociedad civil, de las narrativas que abogan por el bien común y de la fracturación de las narrativas que son para lo contrario: el odio, el discurso único, el documental ha sido fantástico para poder matizar las cosas", dijo García Bernal.

Durante el festival en línea, que podrá visualizarse a través del portal ambulante.org, se estrenará un documental o programa por día con una disponibilidad de 24 horas, de manera gratuita y exclusivamente para el territorio mexicano. El programa completo de Ambulante en Casa será anunciado el martes 21 de abril.

