Desde que tiene uso de razón, Verónica Langer vive con el fantasma de su pasado. Las circunstancias que obligaron a su familia tomar la decisión de seguir una vida en México son producto de una guerra de la cual ellos quisieron sobrevivir cambiando todo lo que conocían hasta entonces.

Y aunque algunos de los integrantes de su familia tienen el recuerdo claro, Verónica quiso ir más allá de sólo reflexionar sobre la historia familiar heredada y contrarrestar con lo mejor que ella sabe hacer: actuar, aunque reconoce que también tiene gusto por escribir situaciones que nacen producto de la experiencia, como esta pieza.

Éste es un proyecto que Verónica Langer presenta en el Centro Cultural El Hormiguero con el monólogo: Detrás de mí, la noche, en el que relata los entramados de la propia familia por un viaje a México, donde se instalaron y vivieron el resto de sus días.

Con la dramaturgia de Noé Morales, escenografía de Ingrid SAC e iluminación de Roberto Paredes, ésta es la historia con la voz poética de una mujer que está decidida a indagar en los entresijos menos iluminados de su historia y de su árbol familiar.

“Mi madre, que era judía, me contaba mucho sobre esto y con el paso del tiempo he ido descubriendo cosas que no sabía y que me inquietaron mucho, la obra empieza con una reflexión sobre todo lo que tuvo que pasar para que nosotros llegáramos aquí, de ahí surge la necesidad de explorar ese pasado, entender cómo es ahora en la actualidad, y cómo el pasado también te marca”, comentó en entrevista con El Economista.

En el soliloquio, Verónica cuenta que es hija de inmigrantes vieneses, llegados a América a finales de los años 30 del siglo pasado, perseguidos tanto por su origen judío, así como por su ideología política que no encajaba en el marco de tolerancia de un régimen autoritario.

Verónica encara una constante interrogante a lo largo de su interpretación unipersonal durante todo el montaje: ¿son el pasado y el origen una llaga destinada a no cerrar?

“Ser hijo de inmigrantes es diferente a ser hijo de personas del lugar, un poquito ésta es la temática: tener la sensación que no somos parte”, profundizó.

“Yo sí creo que me afecta y que me importa muchísimo (este tema), hay gente que elige que no quiere hablar, le sigue resultando muy difícil hablar”, reflexiona una de las joyas del espectáculo escénico en México con 40 años de trayectoria y que ha tenido recientes participaciones en producciones como La casa de las flores y Rosario tijeras.

“Mi idea con esto es que volteemos todos a ver nuestras propias historias, porque tenemos una y es la que nos formó”, comentó.

Agregó que una de las satisfacciones que le regala este trabajo, que emprendió desde el pasado 6 de diciembre que estrenó su obra, fue “darle voz a la gente que nunca la tuvo, gente que me fui encontrando en el camino y que ya estaba olvidada”, comentó.

“La obra la estoy produciendo yo, con mi esfuerzo, no tengo apoyo de nadie, lo hago por una necesidad personal, esperamos presentarla en otros lugares, pero empezamos en este espacio”, concluyó.

Langer se presentará hasta el próximo 22 de diciembre del 2019, los viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 de la noche y domingo a las 6 de la tarde, con un costo de 250 pesos la entrada, incluye descuentos autorizados, y la función es apta para público mayor a los 15 años.

