El director y productor británico Danny Boyle, ganador del Oscar, volverá a trabajar con el escritor Irvine Welsh para estrenar “Creation Stories”, biopic de Alan McGee, quien descubrió al grupo Oasis.

Es un proyecto escrito por Welsh y Dean Cavanagh, basado en la autobiografía del magnate de la música y fundador del sello discográfico Creation Records. En esta ocasión Boyle fungirá como productor ejecutivo.

La película, dirigida por Nick Moran, será protagonizada por Ewen Bremner, quien interpretó a “Spud” en “Trainspotting”, y reunirá también a Rupert Everett (The Happy Prince), Suki Waterhouse (Assassination Nation) y Jason Flemyng (Snatch) en su elenco.

Además de Oasis, la compañía discográfica de McGee lanzó a grupos como Primal Scream, My bloody Valentine, The house of love Momus, The Jesus & Mary Chain, entre otros grupos que marcaron la época del “british rock” y vendió más de 60 millones de discos en el mundo.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la cinta abordará la ambición, trastornos, drogas, bancarrota, riqueza y todo por lo que atravesó McGee, quien cambió el rostro de la cultura británica.

“He tenido la suerte de trabajar con Danny y Nick a lo largo de los años y de tener a los dos juntos en este proyecto, junto con Ewen, se siente como un premio de lotería”, expresó Irvine Welsh.

Boyle y Welsh convirtieron a “Trainspotting” en una película de culto: Welsh, autor del libro, y Boyle director del proyecto cinematográfico.