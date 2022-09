Clyo Mendoza gana premio de Novela que entregan la Presidencia de México y Amazon

Por la ya exitosa novela “Furia” (Almadía, 2021), la escritora y poeta oaxaqueña Clyo Mendoza fue anunciada la noche de este miércoles como ganadora de la segunda edición del Premio Primera Novela, organizado por la Presidencia de la República a través de la Estrategia Nacional de Lectura, y Amazon México, cuyo fallo se llevó a cabo en Villahermosa, Tabasco.

La autora se impuso a una selección de cuatro finalistas con novelas que también han tenido buen recibimiento, complementada por Laura Baeza, por “Niebla ardiente”, editado por Alfaguara; Marcela García Machuca, por “Pompeyo muerto”, de la editorial UANL, y Eduardo Sangarcía, por “Anna Thalberg”, de Literatura Random House.

Al subir al escenario a recibir su galardón de manos del gobernador de Tabasco, Mendoza, con su característico humor dijo: “casi me rompo otra vez el tobillo, que me lo acaban de acomodar. Muchas gracias. No veo muy bien porque soy un poco miope, pero si me pongo los lentes veo menos”. Más adelante caviló, sin renunciar a su humor: “los primeros premios para las primeras novelas, como ya lo han dicho muchas veces, determinan mucho lo que va a suceder en la carrera de una persona, o no, porque de pronto yo ya me quiero jubilar”.

Con este galardón, Mendoza, de 29 años, suma dos premios en tan breve como meteórica carrera; el primero, el del Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz por su poemario “Silencio”, en 2018.

Sobre la novela y la autora

“Furia” es un libro de historias cruzadas. Relata la historia de Lázaro y Juan, dos soldados de bandos contrarios que desertan de la guerra y en la huida se hacen amantes. Mientras tanto, Vicente Barrera, un vendedor de hilos que en su pasado solía ir de pueblo en pueblo conquistando mujeres y gestando hijos, pasa sus últimos años amarrado en un cuarto convertido prácticamente en un animal. María, por otro lado, vive un idilio con Salvador, alguien con quien la logrado compaginar tan bien que su amor parece entrelazarlos como un solo ser humano.

Todas estas historias suceden en el desierto, un paraje que ha de entrelazar sus historias. Hay mucho de extrañeza en las vidas de los personajes, a veces hombres, a veces mujeres, a veces bestias.

Clyo Huitzilin Mendoza Herrera estudió la licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad Autónoma Metropolitana. Y todavía estudiando fue que se hizo del premio del Certamen Internacional de Literatura Sor Juana, siendo la más joven en conseguirlo. Desde la publicación de “Furia”, Clyo no ha hecho más que recibir elogios.

Las tres escritoras y el escritor finalistas resultaron elegidas de entre 80 novelas participantes en esta segunda edición. La bolsa del premio que Mendoza recibió al resultar ganadora es de 250,000 pesos, a la vez que cada uno de los tres finalistas recibió 35,000 pesos. El jurado calificador estuvo conformado por Guillermo Arriaga, Fernanda Melchor y Laia Jufersa. La edición 2023, la tercera del Premio Primera Novela, se llevará a cabo en el estado de Coahuila.

Una alianza para impulsar a nuevos creadores

Durante la ceremonia, José Zazueta Plasencia, líder de la categoría de Libros de Amazon México, destacó la alianza con el gobierno federal para impulsar un premio como este. “Juntos tenemos el propósito de que este premio se consolide en un auténtico certamen nacional, no solo porque cada año pueden participar escritores de todos los estados sino también porque cada año tendremos un anfitrión estatal, como este año lo es Tabasco, para que también podamos impulsar el talento local y llevar al premio a cada vez más sedes”.

Por su parte, Eduardo Villegas Megías, otrora Coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México y ahora embajador de México en Rusia, así como uno de los impulsores de la alianza, destacó: “la idea es que Amazon, que sabe hacer negocios, porque en el gobierno no sabemos hacer negocios en general… bueno, quiero creer que no. Cuando se trata de buscar la vinculación con Amazon era para que sirviera de plataforma para los propios escritores, es decir que Amazon tomara como bandera personal el promover escritoras y escritores de nuestro país”, declaró Villegas Megías.

“La idea es que a través de esta alianza con una empresa que sabe hacer ese tipo de promociones se proyecte para quien gane, e incluso los propios finalistas tengan abierto su futuro como escritoras y escritores”, agregó.

La ganadora de la primera edición fue la escritora también oriunda de Oaxaca, Karina Sosa, por su obra “Caballo fantasma”, también editada por Almadía, esta en 2020, que, a decir del jurado, “logra construir un mundo peculiar y una atmósfera que cuando cierras el libro se te queda en la piel”.