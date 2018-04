El Circo Atayde Hermanos celebra sus 130 años de existencia con una mini temporada que val del 27 de abril al 6 de mayo en la Carpa Astros, el espacio que los ha albergado desde 1954 y del cual se despiden de manera definitiva. Posteriormente, el circo viajará a diferentes partes de la República.

Para esta celebración, el circo trajo varias estrellas para el deleite del público, como por ejemplo: Al trapecista Gastón Elías, quien ha trabajado con el Cirque Du Soleil; a Érica González del Pliego, que presentará un espectáculo de Pole Fitness Aéreo; al trio acrobático colombiano Rialcris y los payasos Paquín Jr y Ángelo. El hilo conductor del espectáculo es un maestro de ceremonias quien será el actor Esteban Provenzano, que irá presentando los cuadros artísticos y se valdrá de canciones y cuadros musicales. A lo anterior, se suma el apoyo de adelantos tecnológicos (iluminación, sonido, etc…) y escenográficos para redondear el espectáculo.

Al respecto, el director comercial del circo, Alfredo Atayde, nos comenta: “La calidad sigue siendo la misma pero sin animales. Y su ausencia no demerita el espectáculo, suplimos varios minutos de actos exóticos con ellos por más atracciones de artistas. Nos pesa mucho su ausencia pero el amor de esta manera de vivir ha sido la clave para poder seguir adelante. Y esperamos, seguir 130 años más”.

Ahondando un poco más sobre la cuestión de los animales en el circo, Alfredo contestó lo siguiente: “Era una cuestión que tarde o temprano iba a pasar. Ya se llevaban años batallando para quitar a los animales. Desafortunadamente, el partido verde lo tomó como un golpe político y dañó nuestra imagen y nos satanizaron, parecía que éramos asesinos y no era cierto. Sí había algunos circos, malos circos, donde se daba el maltrato, no sólo a animales sino a personas que trabajaban con ellos. Nosotros no. Nosotros siempre estuvimos conforme a las reglas de la Semarnat. Nos afectó mucho. Era renovarse o morir”.

Pero con o sin animales, el reto artístico del Circo sigue siendo el mismo: mantener la calidad para el público asistente. Otro de los retos que enfrenta este legendario circo es su batalla contra la piratería: “Hay circos Atayde piratas… gente que agarró el nombre y lo usa. Estamos en un país donde las leyes están bien escritas pero no se cumplen… Llevamos más de cuarenta años pidiendo que nos apoyen. Tenemos nuestros papeles en regla y esto sí que nos perjudica, porque repito, lo de los animales era algo que iba a suceder”.

La temporada del 130 aniversario tendrá lugar del 27 de abril al 6 de mayo en la Carpa Astros (Calzada de Tlalpan 855), con funciones todos los días. Boletos en taquillas del circo. Para informes sobre fechas y horarios pueden entrar a la página de Facebook del circo: www.facebook.com/CircoAtaydeHermanos o en twitter (@circoataydehnos).