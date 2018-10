Hace unos años, Monterrey vivió momentos muy violentos en la ciudad y la vida nocturna se apagó y la gente se quedó en su casa.

Mientras esto sucedía, Charlie Rodd componía canciones y buscaba la manera de darse a conocer y recurrió a las redes sociales para eso, y lo consiguió.

“Me tocó un poco la transición (...) Monterrey estaba pasando por momentos difíciles antes de que yo empezara con mi proyecto. Fueron los peores cinco años de inseguridad en la ciudad y la gente me decía: ‘¿Dónde vas a tocar? No hay lugares. ¿Quién te va a oír?’. Cerraron todos los lugares y ya no había shows en vivo y nada”, señala Rodd en entrevista antes de partir a un festival en Colombia.

Pero el cantante regio, que mezcla el folk con el rock y el pop, comenzó a subir sus videos a YouTube y...

“Subí la canción de Historia y le fue bien. Luego un amigo que hacía videos me apoyo a promocionarme; sus fans me fueron conociendo y comencé hacer algunos shows en restaurantes y poco a poco Monterrey se recuperó y la gente me conoció y comenzó a irme muy bien”, agregó.

Charlie Rodd actualmente promociona A mi lado, un disco con 16 canciones que es su primer material; y la canción que da nombre al disco fue producida por Phil Vinall (quien ha trabajado con Zoé, Enjambre, Radiohead, Pulp, Placebo).

Además, el cantante participó musicalmente en la película La Gran Promesa, que se estrena el viernes y comienza a llenarse de ofertas y proyectos.

“Todo fue de manera digital. Comencé a subir videos diferentes de mis canciones y después se abrieron muchas oportunidades de participar en festivales y yo no paré de dar entrevistas a las revistas, pero más a los blogs y los fans que querían verme, y yo comencé a trabajar para ellos y fui muy feliz”, dijo.

A mi lado es el primer disco físico de Charlie Rodd y logró grabarlo después de que un hombre importante de la industria musical lo descubriera en Internet.

“Robbie Lear me conoció por un blog de música y él estaba comenzando con su sello discográfico De Gira y comenzamos a trabajar ya con un plan de medios, digital, los shows y muchas cosas”, dijo.

Robbie Lear es un hombre experimentado en el medio; durante años trabajó para Sony Music y descubrió a infinidad de bandas.

Hoy es consultor y junto a Marcelo Lara y Carlos Cadena fundaron De Gira, una agencia que dará mucho de que hablar.

El cantautor Charlie Rodd aseguró que su propuesta musical es como folk y country en español.

“Sí, sé que no es muy común (risas) pero mi música tiene influencias de Bob Dylan o Johnny Cash. Y se está dando un regreso a géneros muy antiguos. Pero está padre que combinas la producción antigua con cosas nuevas. Es muy interesante el proceso creativo artístico, que ya no es tan plástico. Creo que mi esencia es que la música que hago es muy honesta y orgánica; las canciones tienen alma y no deben perderla por meterle cosas a la producción para que suenen mejor. Yo soy autentico”.

El cantante opinó sobre su participación en La Gran Promesa.

“El director de la película, Jorge Ramírez, me escuchó en Internet, le gustaron mis canciones y eligió el tema ‘A mi lado’, que quedó en una escena importante y la temática tiene que ver con el perdón y las segundas oportunidades y fue una gran experiencia, de hecho, me gustaría hacer más cosas para cine”.

