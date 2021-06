El roquero Bruce Springsteen regresará con su espectáculo unipersonal en junio, el primer show importante del distrito teatral de Nueva York en estrenarse desde que los teatros cerraron más de un año debido a la pandemia de coronavirus.

El cantante y compositor abrirá su espectáculo "Springsteen on Broadway" el 27 de junio por un período limitado del verano boreal hasta el 4 de septiembre, anunciaron los productores el lunes. Los miembros de la audiencia deberán proporcionar una prueba de vacunación completa de Covid-19 para poder asistir.

"Me encantaba hacer 'Springsteen on Broadway' y estoy emocionado de que me pidieran que retomara el espectáculo como parte de la reapertura de Broadway", dijo Springsteen en un comunicado.

El cantante de "Born to Run" estrenó por primera vez su espectáculo, una mezcla de historias personales y canciones seleccionadas tocadas en piano y guitarra, para un público agotado de Broadway desde octubre de 2017 a diciembre de 2018.

Los espectáculos de Broadway han estado suspendidos desde marzo de 2020 debido a la pandemia, pero muchos han anunciado recientemente fechas de reapertura a partir de agosto y septiembre.

La mayoría de las producciones siguen elaborando protocolos de Covid-19 y uso de mascarillas para el elenco, el equipo y el público, pero se espera que el show de Springsteen sea el primero en requerir vacunación obligatoria para la audiencia.

Las ganancias de la noche de apertura del show de Springsteen serán destinadas a organizaciones benéficas que proveen alimentos y otro tipo de alivio en pandemia a personas de Nueva York y Nueva Jersey, el estado natal del cantante.

