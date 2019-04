El músico y escritor Armando Vega Gil, miembro fundador de la banda mexicana Botellita de Jerez, falleció la madrugada de este lunes a los 64 años de edad. Así lo confirmó la banda de la que formaba parte a través de sus redes sociales.

Se alude a un presunto suicidio por parte del músico mexicano. Esta madrugada, a las 3:41 de la madrugada, Vega Gil compartió un mensaje en el que hizo expresa su intención de quitarse la vida y donde hizo referencia a la acusación que se hizo en su contra a través del hashtag #MeTooMúsicosMexicanos, misma que, presuntamente pudo ser el móvil para que el músico se quitara la vida.

“Con un inmenso pesar, comunicamos que nuestro compañero Armando Vega Gil falleció la madrugada de hoy. Nos encontramos procesando esta noticia y haciendo los trámites correspondientes. Descansa en paz hermanito”, fue el tuit que se compartió Botellita de Jerez a través de Twitter.

En su mensaje compartido unas horas antes, a través de sus cuentas de las redes sociales, Vega Gil expresó su decisión.

“Hace unas horas, en la cuenta de Twitter #MeTooMúsicosMexicanos, una chica me acusa de abuso y acoso. Ella narra que el episodio ocurrió cuando tenía 13 años, lo cual hace que esto se vuelva grave, muy grave. Bien, lo afirmo categóricamente, dicha acusación es falsa”, escribió el escritor.

“Siempre he me esforzado por la defensa a los derechos universales de los niño, estoy en contra de su explotación y maltrato, del abuso físico y sicológico contra ellos, y con mi quehacer como músico y escritor trato de alegrarles sus vidas. Trabajo en asociaciones humanitarias para ayuda en desastres naturales y para hacer fondeos para niñas y niños sin recursos, para sus tratamientos. La denuncia que se hace en #MeTooMúsicosMexicanos es anónima y quien la lanza en las redes está en todo su derecho de hacerlo así, pero esto pone en entredicho toda mi carrera. Insisto, no ocurrió”.

El músico reconoció el valor de que las mujeres puedan denunciar a través de las herramientas de la inmediatez. Instó a detener “a como dé lugar” los feminicidios, los secuestros y la pornografía.

Inmediatamente después explicó el porqué de su decisión:

“Es un hecho que perderé mis trabajos, pues todos ellos e construyen sobre mi credibilidad pública. Mi vida está detenida, no ha salida. Sé que en redes no tengo manera de abogar por mí, cualquier cosa que diga será usada en mi contra, y esto es una realidad que ha ganado su derecho en el mundo, pues las mujeres, aplastadas por el miedo y la amenaza, son las principales víctimas de nuestro mundo. En esta perspectiva, lo que menos deseo es que mi hijo se vea afectado por la falsa acusación que se me hace”.

Sin embargo aclaró que su muerte no fue una confesión de culpabilidad sino, escribió, “es una radical declaración de inocencia; solo quiero dejar limpio el camino que transite mi hijo en el futuro. Su orfandad es una manera terrible de violentarlo, pero más vale un final terrible que un terror sin final. La única salida que veo frente a mí es la del suicidio, así que me decido por ella”.

Ofreció disculpas a las mujeres que, dijo, dañó con palabras o actitudes o que, declaró, pudo dañar con sus “modos machistas”. Solicitó que no se culpara a nadie de su fallecimiento.

“Esta –el suicidio–, es un decisión consciente, voluntaria, libre y personal. Hasta pronto, Armando Vega Gil”, concluyó.

La cuenta de Twitter #MeTooMúsicosMexicanos cerró luego de los hechos de esta mañana.

Armando Vega Gil fue bajista de la banda Botellita de Jerez, desde su fundación en 1983, junto con los músicos Francisco Barrios “El Mastuerzo” y Sergio Aráu, quien dejó la agrupación en 2013. Fue guionista, director de cine y autor premiado de más de seis libros de novela y otras siete publicaciones de cuento, así como cinco libros de poesía, así como una docena de libros para niños.

Hasta el momento se desconoce dónde serán velados los restos del finado.