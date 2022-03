Se acerca uno de los encuentros artísticos y culturales más prestigiados de la actualidad no sólo por su poder de convocatoria sino por su historia como un precursor desde 1895. La edición 59 de la Bienal de Arte de Venecia finalmente será posible después de que el año pasado se postergó por las barreras físicas frente a una pandemia aún inestable.

Bajo el tema rector “The milk of dreams”, del 23 de abril al 27 de noviembre, la también llamada Exposición Internacional de Arte de Venecia reunirá el trabajo de 213 artistas de 58 países, así como a 80 naciones que, con pabellones individuales o compartidos, presentarán lo destacado de sus expresiones artísticas en la ciudad lacustre. Una de ellas será México que desde 2014 y hasta 2024 tiene garantizada la Sala de Armas del Arsenal de Venecia como sede fija.

En el Pabellón de México se presentará el proyecto colectivo “Hasta que los cantos broten”, con la participación en equidad de Mariana Castillo Deball, Naomi Rincón Gallardo, Fernando Palma Rodríguez y Santiago Borja Charles, con la propuesta curatorial de Catalina Lozano y Mauricio Marcin.

Pero aquella no será la única representación de nuestro país en el magno encuentro artístico de la ciudad italiana. El artista plástico Bosco Sodi fue seleccionado como parte del programa colateral con una residencia en el Palacio Vendramin Grimani, un sitio histórico de Venecia que el año pasado abrió al público, pero que entre los siglos XIII y XIX fue hogar de una de las familias venecianas de mayor abolengo, los Vendramin Grimani.

El artista también es la pieza

La muestra de Sodi en dicho palacio llevará por nombre “What goes around comes around”, que tendrá la misma duración que el programa central de naciones y tendrá como rasgo identitario al artista trabajando in situ.

Como parte de su exhibición pictórica y escultórica, Sodi expondrá ahí un total de 30 piezas plásticas además de una instalación de 195 esferas de barro transportadas desde su estudio Casa Wabi, en la cosa oaxaqueña.

“Me vine aquí a pintar cuatro cuadros. Siempre me ha gustado hacer las cosas in situ porque el proceso es un factor importante en mi obra. Me gusta el término side-specific. Lo he incluido en diferentes exposiciones en Hong Kong, Oporto, Barcelona, en fin… siempre propongo irme a hacer la obra allá. Además, en cada lugar el material es diferente, desde el aserrín hasta el agua y el pegamento. Todas esas particularidades me permiten reconocer perfectamente en qué parte del mundo hice cada pieza”, comparte el artista vía telefónica desde Venecia.

Sodi consiguió el permiso para improvisar el estudio en el sótano del palacio. Tapizó el suelo y las paredes con plásticos sobre los que comenzó a trabajar sus reconocidos cuadros rugosos, como reproducciones a escala de relieves geográficas, que irá colgando dentro de los salones.

“Aquí haré como cuatro o seis obras, dependiendo de cómo vayamos de tiempo. El resto del trabajo viene de Oaxaca y de los estudios en Nueva York y la Ciudad de México. El palacio ya está lleno de plástico y pigmento por todas partes porque me gusta esa sensación de apropiarse del lugar y cómo el espacio dicta el resultado final, aunque aquí la movilidad es reducida, no todo está a la mano. Hasta para la mezcla hay que tener cuidado de no manchar. Aunque sí me da pavor ver cómo bajan las cajas de las lanchas, algunas de ellas pesan hasta una tonelada”.

¿Excluir a Rusia?

A la par, Sodi invadirá los pisos del palacio con las 195 esferas de barro transportadas desde Oaxaca para una instalación interactiva en la que las formas esféricas representan a los países reconocidos hasta ahora por la ONU, además de Palestina. Cada visitante durante toda la bienal podrá mover las esferas de un punto a otro. “Esto habla de la continua coreografía entre naciones”, refiere.

A propósito, se pregunta su postura sobre la censura y el veto de las expresiones rusas en los encuentros artísticos y culturales en el mundo como una manera de rechazo de las decisiones políticas de Vladimir Putin por la invasión de Ucrania.

“Estoy convencido de que todos los artistas rusos que conozco están en contra de la guerra. En el caso de la bienal fueron los colegas rusos quienes se bajaron como protesta, pero creo que un encuentro como este debe servir como plataforma para enviar un mensaje que restituya el arte como aquello que nos permite comprender mejor a la otredad. En lo personal, estoy dubitativo sobre qué hacer con la esfera correspondiente a Rusia. No me gustaría excluirla, pero quizás podemos dejarla inmóvil. Es triste ver que después de la madriza que nos pegó la pandemia, ahora tengamos que enfrentar este conflicto”, concluye.

Más acerca de Bosco Sodi

La obra de Bosco Sodi se ha expuesto en solitario en recintos de todo el mundo desde las galerías König, en Londres, y Eduardo Secci, en Florencia, hasta la Kasmin Gallery, en Nueva York, o los museos Nacional de Arte (Munal) y Dolores Olmedo, en la Ciudad de México. También es famoso por el visitado estudio Casa Wabi, fundado por Sodi en la cosa oaxaqueña en 2014 y construido por el Pritzker 1995, Tadao Ando. Su obra forma parte de al menos 40 colecciones en todo el mundo, como la del 21st Century Museum of Contemporary Art, en Kanazawa, Japón; la red Harvard Art Museums, en Estados Unidos, y la colección Jumex, en México.

La Bienal de Arte de Venecia se integra por tres pilares:

Exposiciones de los pabellones nacionales

La exposición central internacional organizada por el curador

Eventos colaterales en la Ciudad de Venecia

Dentro de dicha muestra se entregan los siguientes premios:

León de Oro al mejor Pabellón Nacional

León de Oro al mejor Artista

León de Plata al Artista Joven

Mención especial para Pabellón Nacional

Mención especial para Artista

León de Oro por Trayectoria

