Con un haber de más de 40 películas, la mayoría desde la producción y muchas de ellas fundamentales en la industria del cine mexicano, la cineasta y productora Bertha Navarro fue anunciada la noche de este martes por la Secretaría de Cultura como ganadora de manera extraordinaria del Premio Nacional de Arte y Literatura 2020.

El anuncio se dio después de que el viernes pasado se diera a conocer que cuatro hombres, y ninguna mujer, resultaron ganadores de la máxima distinción para la creación entregada por el gobierno mexicano de manera anual, por lo que la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, instruyó convocar al Consejo de Premiación para otorgar una distinción extraordinaria para una mujer “en una acción afirmativa para cerrar las brechas de género”.

“Con este Reconocimiento Especial del Consejo de Premiación del Premio Nacional de Arte y Literatura 2020 se sienta un precedente en el Premio Nacional de Artes y Literatura, ejerciendo las facultades legales y permitidas del Consejo, en su carácter de máximo órgano, para compensar y visibilizar a creadores y creadoras”, indica el comunicado por el que la dependencia federal anunció la distinción.

La sesión extraordinaria del Consejo de Premiación se llevó a cabo de manera virtual con la presencia de representantes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el Colegio Nacional, y del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, así como de Frausto Guerrero y de la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marine Núñez Bespalova, entre otros funcionarios de Cultura, con la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Flora Gasman Zylbermann, como observadora invitada.

Como productora, en 30 años de trayectoria Bertha Navarro ha hecho posible los rodajes de cintas como “Ayotzinapa, El paso de la tortuga” (2018), “La delgada línea amarilla”, (2015), “El laberinto del Fauno” (2006), “El espinazo del diablo” (2001), “Un embrujo”, (1998), “Cronos” (1993) y “Cabeza de vaca” (1991).

Tiene tres cintas como directora, dos documentales y un cortometraje: “Victoria de un pueblo en armas” (1980), “Crónica del olvido”, (1979) y “Nicaragua, los que harán la libertad” (1978).

“Bertha Navarro es simplemente lo mejor que le ha pasado al cine mexicano en los últimos 50 años. Ha estado siempre atrás, no en el frente. Me parece muy importante reconocerla. Sin ella no entenderíamos el cine de calidad, independiente, de autor que ha habido en México en los últimos 50 años y fue indudablemente quien lo impulsó y ha seguido impulsando. También, es muy importante que fue la primera mujer y ha hecho escuela. Al día de hoy, el área donde hay mayor igualdad es en la producción cinematográfica”, comentó María Novaro, directora del Imcine y responsable de la presentación de la candidatura de Navarro ante el Consejo de Premiación.

El viernes pasado se anunció que el historiador Alfredo López Austin fue merecedor del galardón en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía; el ensayista, poeta, editor y traductor Adolfo Castañón, en el rubro de Lingüística y Literatura; el pintor y escultor Manuel de Jesús “Hersúa”, del premio en el campo de las Bellas Artes, y el maestro artesano mexicano Mario Agustín Gaspar, del galardón en Artesanía.