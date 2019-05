La edición 23 del Festival Mix: Cine y Diversidad Sexual se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, la Cineteca Nacional, Cinépolis Diana, el cinematógrafo del Chopo, el centro cultural José Martí, entre otros. Con un aproximado de 200 actividades según nos dijo el director del festival Arturo Castelar.

En el marco de la celebración del Orgullo de la Comunidad LGBTTT este mayo, se reconocerá las trayectorias a favor de la comunidad, a la actriz Ofelia Medina, el productor Juan Osorio y los actores Emilio Osorio y Joaquín Bondoni (conocidos como los Aristemos), quienes recibirán un reconocimiento especial en el Festival Mix: Cine y Diversidad Sexual.

“Vamos a estar mes y medio, nos estaban otorgando la película de Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, yo creo que van a ser aproximadamente unas 200 funciones, exposiciones, conferencias”, refirió.

Los organizadores como el actor Felipe Nájera, quien es vocero del festival y miembro del consejo consultivo dijo que a su parecer dos de las películas más recomendadas serán la vida de Elton John (Rocketman), y la que dirige Pedro Almodovar me parecen un gran logro del director del festival Arturo, creo que eso habla del trabajo que ha logrado en 23 años porque son empresas muy importantes las que las distribuyen, de talla internacional y para que tomen en cuenta el festival para proyectarse quiere decir que hay una historia muy importante que recordar y revalorar”, concluyó el actor.

Esta edición reconocerá a personalidades de la industria cinematográfica y de la televisión, que han visibilizado a la comunidad.

Ofelia Medina ha dado vida a dos personajes importantes, entre ellos a Frida Kahlo en la película Frida, de Paul Leduc, quien pondera la bisexualidad de la icónica pintora.

A Osorio le será entregado el Premio Mariposa del Festival Mix por la producción de Mi marido tiene más familia, historia para la televisión donde nació el personaje de Aristemo, que alude al amor triunfante de dos jóvenes adolescentes gays interpretados por Emilio Osorio y Joaquín Bondoni, ganadores de los GLAAD Awards.

Quieren llegar a todo público

El objetivo de este festival dijo Arturo Castelar en entrevista con El Economista “Es llegar a más funciones “tenemos a personas que ven a este lugar para ver buen cine, no sólo un cine LGTB de autoconsumo, tenemos una audiencia crítica. a mí me gusta mucho ese público que dice que no por ser gay les va a gustar, entonces asisten critican y de más, pero eso es algo que se tiene que aprender”, argumentó..

“Queremos que como otros festivales que otorgan cantidades y demás (incentivos) para que se siga haciendo cine, este año tenemos junto a Pierrot Films un premio para la postproducción de un cortometraje, lo estaremos dando a conocer el día de los premios”, dijo el organizador.

Castelar agregó que le interesa seguir fomentando apoyos para la producción de propuestas audiovisuales en la ciudad, mencionó que el Congreso capitalino ha puesto disposición apoyo para seguir incentivando las habilidades de jóvenes talento, además de los talentos históricos”, no seríamos nada sin Jaime Humberto Hermosillo, sin Ofelia Medina y sin Juan Osorio” comentó.

El activista cultural destacó que lo nuevo que traerá este festival serán “las entregas del Premio Mariposa del Festival Mix que se otorga para resignificar esta palabra que se utilizaba para insultar a la gente retomando una leyenda prehispánica sobre las mariposas como mensajeros divinos”, explicó.

Esta jornada de cine, arte y diversidad tiene el objetivo de llegar a más público no sólo de la comunidad LGBT+ se inaugurará el día 16 de mayo a las 7:30 de la tarde en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con un reconocimiento los galardones a los creativos de la disidencia del género en las que después de la premiación se proyectará la cinta inaugural Disturbio una historia australiana dirigida por Jeffrey Walker, además de una segunda proyección: Déjennos brillar una película mexicana del director Héctor Torres.

