Gabriela Ortiz es una compositora mexicana prolífica. Su trabajo abarca obras para ópera, orquesta y banda sonora de películas, entre muchas otras.

Y es que la música la trae en la sangre; es hija de los fundadores de Los Folkloristas y desde pequeña vive por y para ella

“Yo siempre he dicho que la música me eligió a mí porque siempre me gustó. La música siempre te acompaña, no estoy sola, estoy con mi música y es algo de lo cual estoy completamente agradecida”, señaló Ortiz en un video proporcionado por la Secretaría de Cultura.

A los ocho años ya estudiaba piano y a los 12 comenzó a trabajar en la creación musical: inventar melodías, ritmos y supo de inmediato que ella quería ser compositora.

Así, Gabriela Ortiz, tras el paso de los años, se convirtió en la primera compositora mexicana en ingresar como Miembro de Número a la Academia de las Artes y también la primera en su especialidad en ser reconocida con el Premio Nacional de Artes y Literatura en 2016 en el área de Bellas Artes.

Ahora, la compositora tiene un nuevo proyecto: Antrópolis, una obra que se inspira en los salones de baile.

“Disfruto mucho bailar, durante muchos años fui a todos los antros, conocí el Salón Colonia, el Salón Los Ángeles, el Salón México, me quedé como en esa época de los cuarenta, cincuenta. Me gusta muchísimo el mambo, soy admiradora de Pérez Prado”, dijo Gabriela Ortiz y agregó que desde Salón México de Aaron Copland, nadie ha vuelto a incursionar en este terreno, lúdico y divertido.

Antrópolis es una pieza realizada por encargo de Carlos Miguel Prieto, que primero será estrenada en Estados Unidos por la Orquesta Filarmónica de Louisiana y después en México con la Orquesta Sinfónica Nacional

“Siempre he querido hacer una obra de orquesta… pero que de repente, por qué no, que resulte divertida, a veces todo es tan intenso, entonces por qué no hacer este lado del disfrute, de pastiche, de popurrí de antros, de salones de baile pero sobre todo de los viejitos, que son los que a mí me gustan”, explicó.

Gabriela Ortiz

Durante su carrera, la compositora ha colaborado con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, el Cuarteto Latinoamericano y la BBC Scottish Symphony Orchestra.

Finalmente, Gabriela Ortiz, quien trabaja como profesora en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, habló de su labor educativa.

“A los jóvenes les digo que tengan mucha pasión por lo que hagan. Yo creo que la música es una carrera difícil porque no puedes vender tu trabajo, así nada más, no voy a salir y voy a vender mi partitura, vivir de eso es complejo, es complicado, no es una cosa comercial. Por un lado trato de transmitir eso y por otro lado, trato de que vivan la vida porque si no viven la vida con intensidad, no van a tener nada que decir y eso sí lo tengo clarísimo, un artista que no vive, que no cuestiona, que no sufre, yo creo que para nutrir tu creatividad, tienes que vivir”.

“Componer es un momento íntimo, es un dialogo con uno mismo y es fantástico… la música me nutre el alama todos los días”, Gabriela Ortiz, compositora.

¿Quién es?

Gabriela Ortiz estudió composición en la Escuela Nacional de Música y en el Conservatorio Nacional de Música. Mario Lavista fue uno de los pilares en su formación.

Es la primera compositora mexicana en ingresar como Miembro de Número a la Academia de las Artes y también la primera en su especialidad en ser reconocida con el Premio Nacional de Artes y Literatura en 2016 en el área de Bellas Artes.

Es autora de piezas como: “Elegía” y “Únicamente la verdad: la verdadera historia de Camelia La Texana”, ambas nominadas al Grammy Latino entre muchas otras-

Por encargo, compuso “Hominum”, pieza estrenada en septiembre de 2017, por la Orquesta Sinfónica Nacional para celebrar el Centenario de la Constitución Mexicana.

