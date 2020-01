La cinta documental “Vivos”, dirigida por el artista multidisciplinario y activista chino, Ai Weiwei, como parte de su vínculo artístico con nuestro país, motivado por la búsqueda de esclarecer los hechos sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, y cuya realización y lanzamiento fueron comprometidos por el propio disidente chino durante la presentación de su exposición “Restablecer memorias”, el año pasado en la MUAC, tuvo su estreno mundial este fin de semana en el Festival de Cine de Sundance.

El artista nacido en Pekín en 1957, quien para la muestra en el país ideara la creación de un mural con los rostros de los 43 desaparecidos, elaborado con cerca de un millón de piezas de bloques Lego, se apersonó en la ciudad sede de Salt Lake City, Utah, para presentar la cinta y hablar de cómo la impunidad ha carcomido a sociedades con la mexicana.

“La historia es acerca de 43 estudiantes desaparecidos cinco años atrás. Desde entonces que no han sido hallados. El gobierno, la policía y el Ejército, todos ellos estuvieron envueltos, no solamente en la desaparición de los estudiantes, sino en el encubrimiento sobre su desaparición. A partir de ello, el filme trata sobre la sociedad mexicana y las miles y miles de personas desaparecidas, muchas de ellas asesinadas, en una sociedad en la que la justicia simplemente no existe. Grandes porcentajes de estos casos de asesinato nunca serán resueltos. La impunidad es la característica más notoria de la justicia en México”, explicó Ai Weiwei en el contexto del festival de cine independiente más importante en Estados Unidos.

El artista agregó que el trabajo fílmico indaga en la degradación emocional de los grupos sociales y a los núcleos familiares que no pueden hallar razones, justicia ni el paradero de aquellos seres queridos que nunca vuelven a casa.

“Creo que como documentalista y como artista es imprescindible mostrar estas problemáticas y discutir abiertamente los derechos humanos y la justicia social”, dijo Ai Weiwei.

La cinta coproducida por el creador y el proyecto mexicano No Ficción tuvo cuatro proyecciones a lo largo del fin de semana en el certamen fílmico, donde el público ha tenido su primer acercamiento.

“Con ‘Vivos’, Ai, una vez más demuestra el poder del cine documental como un medio artístico y también como un medio político, y somos afortunados por ser parte de quienes pueden llevar su mensaje humanitario a un público aún más extenso”, explicó Philippa Kowarsky, directora general de la productora y distribuidora de cine documental Cinephil, también involucrada en el proyecto.

A lo largo del año, la cinta se exhibirá en distintos festivales del mundo antes de tener su estreno en salas. La fecha aún se desconoce.

Actualmente, la exposición “Restablecer memorias” se encuentra en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (Marco), donde permanecerá hasta el próximo 15 de marzo.

[email protected]