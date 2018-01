El actor Casey Affleck, que ha sido acusado de acoso sexual por miembros femeninos de los equipos de algunas de las películas que filmó, se ha retirado como presentador de los Oscar, dijo el jueves una portavoz de la organización de la entrega de esos premios.

Affleck, de 42 años, ganó el Oscar a mejor actor protagónico por su trabajo en el drama familiar "Manchester by the Sea" y en la ceremonia de este año iba a presentar el galardón a mejor actriz.

Mara Buxbaum, portavoz de Affleck, confirmó que el actor no asistirá este año a la ceremonia de los premios que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, pero declinó hacer más comentarios al respecto.

Affleck, hermano menor del también actor y director Ben Affleck, había sido objeto de acusaciones de acoso sexual en 2010 que resurgieron tras su nominación al Oscar el año pasado.

Dos mujeres que integraron el equipo de producción de la película "I'm still there" presentaron demandas alegando avances no deseados. Ambas llegaron a arreglos extrajudiciales por sumas no reveladas.

En su momento, el abogado de Affleck negó las acusaciones.