Activision Blizzard, que fue adquirida por la compañía tecnológica Microsoft hace unos días, lanzará al menos las tres próximas entregas de los videojuegos Call of Duty para PlayStation.

La creadora del famoso videojuego se habría comprometido a que los títulos de la franquicia lanzados durante este 2022 estarían disponibles para la consola de Sony antes del anuncio de dicha adquisición, según informaron a Bloomberg cuatro fuentes conocedoras del acuerdo.

Se espera que a lo largo de este año se presente la continuación de Modern Warfare, cuyo desarrollo está en manos de Infinity Ward, así como otro título en el que está trabajando Treyarch. Ambos estudios son propiedad de Activision.

A estos proyectos se suma un tercero que también estaría incluido en el acuerdo. Se trata de una nueva entrega de Call Of Duty: Warzone, el battle royale multiplataforma de acceso gratuito que se lanzó en 2020.

El director ejecutivo de la unidad de videojuegos de Microsoft, Phil Spencer, declaró hace unos días que seguiría adelante el acuerdo contractual con el fabricante de PlayStation tras la adquisición de Activision Blizzard.

"He hablado con los jefes de Sony esta semana. He confirmado nuestra intención de honrar todos los acuerdos existentes tras la adquisición de Activision Blizzard y nuestro deseo de mantener Call of Duty en PlayStation. Sony es una parte importante de nuestra industria y valoramos nuestra relación", publicó Spencer en Twitter.

Estas declaraciones llegaron después de que Sony dijo que esperaba que Microsoft mantuviese el formato multiplataforma de los videojuegos desarrollados y editados por Activision Blizzard, con el fin de que los jugadores de Playtation pudiesen seguir usando sus títulos.

Según las fuentes consultadas por Bloomberg, Microsoft no solo se habría comprometido a lanzar Call Of Duty para PlayStation durante 2022, sino también en el próximo año. No obstante, el futuro de este juego en la consola de Sony aún está en el aire.

Microsoft anunció la compra Activision Blizzard por un valor de 68,700 millones de dólares, lo que supone la mayor adquisición de la historia del sector del videojuego. Con ella, crecerá también el sello Xbox Game Studios, una vez se complete la adquisición.