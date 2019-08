El 7 de agosto del 2019 la iniciativa mexicana #NoSinMujeres cumplió un año de haber sido presentada y firmada por algunos integrantes de la comunidad empresarial y académica del país. El proyecto concentra una serie de compromisos que asumen todos los hombres firmantes; el principal se enfoca en que no participarán en paneles o foros especializados en los que no haya participación femenina. La iniciativa también posee firmantes mujeres, que fungen como apoyo y sostén para impulsar la equidad de género en los espacios públicos especializados.

A un año de haber sido presentada públicamente, la iniciativa ha logrado acumular más firmantes, tener participación femenina en paneles y visibilizar la necesidad de operar y organizar eventos de opinión pública con perspectiva de género; pero todavía hay mucho trabajo por hacer, dijeron a El Economista Angélica Bucio y Alejandro Cubí, dos de los impulsores de esta iniciativa.

La iniciativa nació como un proyecto que se enfoca en el área de las ciencias sociales, en donde normalmente la presencia femenina en la opinión pública y cargos de liderazgo es nula o muy baja y se busca que no sólo sean las mujeres quienes contribuyan a lograr paridad de género. “Con #NoSinMujeres se pretende que los hombres también participen de manera activa y acompañen la lucha, porque la discriminación de género nos afecta a todos”, comentó Bucio.

Con el compromiso que hacen los hombres que firman la iniciativa no se busca denunciar, ni reprobar a los organizadores de foros o paneles especializados, por el contrario, se busca hacerlos conscientes de que también hay mujeres expertas en muchos temas de las ciencias sociales y que es importante darles voz pública, explicó Alejandro Cubí.

“De modo que si, por ejemplo, un firmante es invitado a participar en un evento donde no hay mujeres contempladas como expertas no se trata de rechazar la invitación y exhibirlo; se trata de hacerles ver que no hay participación femenina en el evento, sugerirles expertas en esa materia que puedan participar y darles opciones para que el panel sea equitativo. Si aun así el panel no es modificado entonces se declina la invitación”, dijo Cubí. Esto porque lo que la iniciativa #NoSinMujeres busca es generar conciencia, sumar y crear nuevas formar de operar en el mundo público, comentó.

Aunque la iniciativa tiene como objeto aumentar la participación voluntaria y consciente de los hombres en la búsqueda por una sociedad más igualitaria, también tiene el soporte de muchas mujeres expertas no sólo en temas de género sino también de expertas en ciencias sociales, agregó Angélica Bucio.

Los pasos avanzados

Los avances de la iniciativa se dividen en dos: los que pueden contabilizarse y los que no, comentó Bucio. Primero porque entre más firmantes se tienen, hay más paneles que se pueden modificar y aumenta también la oportunidad para dar voz pública a mujeres expertas en estos rubros, pero por otro lado se tienen los avances en materia de visibilización que no se pueden contar todavía.

“Por ejemplo, puede que con la intervención de la iniciativa se cambiaron cinco paneles en los que no había mujeres antes y se integraron después, pero también hubo un aporte para los organizadores y las instituciones porque ya tienen conocimiento de que hay que modificar la ausencia de mujeres en la esfera pública”, agregó la integrante de la iniciativa Angélica Bucio.

La iniciativa tiene hasta ahora 150 firmantes hombres (la lista de ellos es pública y puede consultarse aquí), logró captar casi 300 firmas de mujeres acompañantes, y ha logrado modificar entre 150-200 paneles y foros con participación femenina y se han abierto alrededor de 300 espacios de opinión para mujeres expertas.

Los obstáculos y el camino que resta

La iniciativa #NoSinMujeres ha logrado sumar más integrantes de la esfera pública de las ciencias sociales en México, pero también ha enfrentado muchos retos y críticas durante este año. Angélica Bucio y Alejandro Cubí, impulsores de la iniciativa desde su nacimiento, dijeron que aún hay obstáculos importantes con los que se enfrenta este proyecto:

La dificultad teórica y social de las iniciativas relacionadas con temas de género. El contexto en el que se inscribe la iniciativa es difícil, especialmente porque en el feminismo hay muchas percepciones y porque es un tema muy delicado y no es fácil de llevar ni para hombres ni para mujeres. Bucio considera que incluso también es esa una de las razones por las que la mujer no tiene presencia frontal en la iniciativa; “buscamos evitar exponerlas dentro de un sector como este; ser mujer e identificarte como feminista en un espacio masculino es muy costoso en términos profesionales”, dijo Angélica Bucio.

Otro de los grandes retos son los recursos tanto de tiempo y económicos con los que opera la iniciativa, comenta Alejandro Cubí. Es una iniciativa que busca aliados individuales y no institucionales porque no pretende lucrar con el ideal, sino generar conciencia entre los protagonistas de la esfera pública y es por eso que es distinta de otros proyectos, pero al mismo tiempo esa búsqueda de cambios más profundos genera que el desarrollo o el alcance de la iniciativa sea limitado, agregó.

Cubí y Bucio comentaron que las metas de la iniciativa son seguir sumando mayores aliados y así lograr dar voz a más mujeres expertas en ciencias sociales. Buscan crecer la #iniciativa NoSinMujeres por un lado, abriéndose paso en medios y otros espacios públicos y por otro, adecuándose a las necesidades particulares de ella.