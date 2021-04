La plataforma de streaming Netflix cuenta con un catálogo extenso de contenidos audiovisuales. Aunque en su mayoría ha recibido galardones en festivales y en las ceremonias de premios por sus películas o series originales, las cuales suelen tener más auge; la plataforma también ha apostado por integrar a sus archivos, documentales de alto nivel, incluso algunos de producción propia.

Los documentales nos ayudan a comprender de otra forma la realidad, nos ofrecen aprendizaje sobre temas complejos y también nos brindan entretenimiento. Las plataformas de streaming han dado una ventana para que estas historias puedan contarse y conocerse por más espectadores de todo el mundo.

No importa qué tipo de contenido busques o tus intereses audiovisuales, en su vasto catálogo podrás encontrar desde crímenes, historia, tecnología, naturaleza, arte, entre otros y son historias que vale la pena conocer. Aquí te propongo 13 documentales que deberías ver.

Enmienda XIII

Este documental dirigido por la cineasta Ava DuVernay y nominado a mejor documental en los Oscar es crucial, no sólo por el actual movimiento “Black Lives Matter”, sino porque es una historia que ha sido contada y arrastrada por años.

Explora a través de expertos, activistas y políticos el sistema penitenciario en Estados Unidos, las políticas de racismo sistémico que han predominado y que han dado como resultado una alta criminalización de los afroamericanos y una serie de secuelas sociales que afectan a comunidades enteras. Definitivamente un contenido que incita a la reflexión y aprendizaje.

Las 3 muertes de Marisela Escobedo

Este desgarrador documental mexicano explora la violencia que viven miles de mujeres mexicanas, la realidad que se vive en México y ofrece una mirada al caso de la activista Marisela Escobedo.

Tras quedar impune el feminicidio de su hija, Marisela inicia un movimiento para dar con el responsable, teniendo que enfrentar la ineptitud y corrupción de las autoridades, que, así como ella, miles de madres afrontan actualmente.

El dilema de las redes sociales

Like. Share. RT. Un post más. En un mundo donde compartimos más de la mitad de nuestra vida en línea, este documental es necesario, no sólo porque habla sobre los peligros también la influencia que han tenido las redes sociales en el ser humano.

¿Cuál es la realidad de las redes sociales? ¿Qué tanto daño ha causado en la sociedad? En la reflexión de este tema sólo nos siguen surgiendo nuevas preguntas, y mientras cada individuo construye su propia concepción de las redes sociales, éstas nos están transformando en maneras insospechadas.

El caso Walts: El padre homicida

"Un matrimonio y una familia feliz” con un desenlace trágico. Este thriller narra la verdad sobre el siniestro asesinato de Shanann Watts y sus dos hijas Bella y Celeste, de 4 y 3 años a manos de Christopher Watts, esposo y padre. Un recorrido a la vida de la familia, desde que Shanann y Christopher se conocieron hasta el día en que él se declara culpable.

Justicia para el pequeño Gabriel

Un caso que impactó y causó mucha indignación a la comunidad de Los Ángeles, California: la trágica historia de Gabriel Fernández, un niño de 8 años que fue torturado y asesinado por su propia madre y padrastro.

A través de 6 episodios, el documental desentraña una negligencia en los servicios sociales, un juicio por obtener justicia y retratos de horror que conllevaron a la muerte del pequeño Gabriel.

Escena del crimen: Desaparición en el hotel Cecil

Seguro has escuchado hablar del famoso Hotel Cecil y el caso de Elisa Lam. Pese a que este ha sido de los casos más famosos en torno al hotel por la misteriosa desaparición de esta joven, no es la única tragedia que ocurrió.

Este documental es una mirada al caso de Elisa Lam y su lamentable muerte. El hotel se encuentra ubicado en el centro de Los Ángeles y desde su inauguración en 1925 ha sido testigo de múltiples tragedias y misterios que lo rodean, lo han convertido en el hotel “maldito”.

Los últimos Zares

La historia de la familia Romanov ha sido contada por años, se ha convertido es un tema crítico para entender la caída de la dinastía Romanov. Esta docuserie relata los inicios del Zar Nicolás en el poder, la lucha por tener un heredero, la llegada de Rasputín a la familia y el final de una dinastía de 300 años; un docudrama contado a través de actuaciones y reportajes. Definitivamente un tema que ha causado polémica en Rusia.

Diana: En sus propias palabras

La vida de la princesa Diana, un tema que incluso en la época actual sigue causando polémica. Este documental basado en grabaciones que Lady Di hizo con su profesor de oratoria, Peter Settelen, expone momentos de su vida y los tormentosos detalles de su matrimonio y la infidelidad del príncipe Carlos.

Sin duda, una mujer que pese a su situación siempre tendió un mano para ayudar, pero cuyo camino se vio detenido por una trágica muerte.

Explained

Como su nombre lo dice, son episodios explicativos sobre temas que rodean nuestra vida y nuestro mundo, desde el mundo de las finanzas y el mercado de valores hasta argumentos sobre la mujer y la política.

Este documental cuenta con 2 temporadas, aunque también puedes encontrar 4 miniseries externas del mismo nombre que se concentran sobre argumentos más específicos.

Aunque todos los temas explorados en la serie son interesantes e importantes de conocer, estos son algunos que te recomiendo: La crisis mundial del agua, Por qué las mujeres ganan menos, La brecha salarial racial y Los multimillonarios.

Making a murderer

Esta documental filmado durante 13 años y dirigido por Laura Ricciardi explora la historia de Steven Avery, un hombre que pasó 18 años en prisión por un crimen que no cometió.

Steven fue arrestado en 1985 e inculpado de agresión sexual y atento de asesinato de Teresa Halbach, sin embargo su inocencia no podía probarse por la falta de tecnología y fue hasta 2003 que lograron declararlo inocente de todos los cargos. En 2005 fue detenido de nuevo por el homicidio de una fotógrafa.

High Score: El mundo de los videojuegos

No importa si te consideras un gamer o sólo disfrutas de un buen videojuego, este documental podría interesarte.

El documental High Score es un recorrido a la historia de los videojuegos clásicos desde Space Invaders, Pac-Man hasta Super Mario Bros, y Doom, un espacio a la popularidad de los juegos del momento y su impacto; además de que presenta a los creadores que dieron vida a estos entrañables mundos y personajes.

Street Food: Latinoamérica

Todos somos fans de la comida, no importa de que país o el tipo de comida, siempre podrás encontrar algo para tus gustos. Esta docuserie original de Netflix primero nos llevó a probar comidas de Tailandia, India, Taiwan, Japón, Singapur, Indonesia, Filipinas y Vietnam.

Esta nueva temporada de Street Food trae un recorrido por diferentes ciudades de América Latina —Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Perú y México— para explorar las delicias callejeras. Cada país te deleitara con su comida y las bellas y coloridas tradiciones.

Los juguetes que nos hicieron

¿Eres un millennial que creció en los años 80 y 90? Esta recomendación es para ti, ya que te remontará a esos buenos años, aunque debo admitir que no es necesario ser un niño noventero para conocer estos juguetes.

Netflix tiene The Toys that Made Us, un documental dedicado a los juguetes que protagonizaron la infancia de muchos niños en los 90. Varias generaciones de niños crecieron con las figuras de acción de G.I. Joe, He-Man, las Tortugas Ninja, Barbie y hasta Hello Kitty. Cuenta con 3 temporadas, cada una con 4 capítulos.