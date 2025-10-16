STPS pide aprovechar consultas que, por primera vez, se abren para analizar la revisión del T-MEC

Gabriel Tamariz, titular de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la Secretaría de Trabajo hizo un llamado aprovechar las consultas públicas que, “por primera vez y de manera inédita”, se abrieron para escuchar a todos los sectores, en donde los actores del mundo laboral pueden aportar opiniones, recomendaciones de cara a la revisión del T-MEC, “siendo realistas”.

