Debido a los umbrales de ingreso del programa piloto de la reforma de trabajo en plataformas digitales, poco más de 133,000 trabajadores fueron asegurados; pero comparado con el número de personas registradas, la cifra es baja.

Seguridad social para trabajadores de apps, expertos alertan sobre la regla de salario mínimo

Redacción El Economista

Los primeros resultados del programa piloto del IMSS de afiliación de trabajadores de plataformas digitales evidencia que las nuevas reglas para el acceso a la seguridad social requieren ajustes. De un universo de casi un millón de personas, sólo 133,178 alcanzaron la protección plena, lo que expertos consultados por El Economista advierten, significa un obstáculo para conductores y repartidores. 

