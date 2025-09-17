Seguridad social para trabajadores de apps, expertos alertan sobre la regla de salario mínimo

Los primeros resultados del programa piloto del IMSS de afiliación de trabajadores de plataformas digitales evidencia que las nuevas reglas para el acceso a la seguridad social requieren ajustes. De un universo de casi un millón de personas, sólo 133,178 alcanzaron la protección plena, lo que expertos consultados por El Economista advierten, significa un obstáculo para conductores y repartidores.

