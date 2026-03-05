Rumbo a la 89 Convención Bancaria: La banca pide certidumbre al gobierno

De cara a la 89 Convención Bancaria, el sector financiero ha asegurado que tiene la intención de aportar al crecimiento de México, sin embargo, le han pedido certidumbre al gobierno del país en el tema de la reforma judicial. Además han presentado los riesgos en temas internacionales como las consultas del T-MEC, los conflictos en el Medio Oriente, entre otros aspectos. Ana María Rosas te trae el análisis completo.