México refuerza seguridad durante Mundial 2026

Tras episodios violentos que causaron conmoción en México en los últimos meses, el país coanfitrión del Mundial de Fútbol de 2026, que arranca este 11 de junio, invierte a gran escala en medidas de seguridad con apoyo de las nuevas tecnologías. El país movilizará alrededor de 100 mil efectivos durante el certamen. Mientras tanto, organizaciones locales de derechos humanos protestan por el gasto millonario, argumentando que los fondos serían mejor utilizados para resolver otros problemas domésticos más urgentes.