Mbappé responde a insultos; Paraguay se deslinda

El delantero y capitán de Francia, Kylian Mbappé, respondió con dureza a los comentarios racistas realizados por la senadora paraguaya Celeste Amarilla tras el partido entre ambas selecciones en el Mundial 2026. Mientras el Gobierno de Paraguay condenó las declaraciones y aclaró que no representan la postura oficial del país, la polémica desató un intenso debate en redes sociales sobre el racismo y el discurso de odio en el deporte.