La Marina busca contratar servicio de ciberseguridad para el Puerto de Manzanillo

La Secretaría de Marina, a través de la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, lanzó una invitación a cuando menos tres personas para contratar un servicio integral de diagnóstico y monitoreo de ciberseguridad que proteja la infraestructura y sistemas del Puerto de Manzanillo y del Proyecto Puerto Inteligente Seguro, un movimiento que busca blindar los activos digitales del principal puerto comercial del país.

