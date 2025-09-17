Buscar
El contrato, con vigencia de 12 meses a partir de noviembre de 2025, contempla monitoreo, pruebas de penetración, cibervigilancia y análisis técnicos bajo normas internacionales.

La Marina busca contratar servicio de ciberseguridad para el Puerto de Manzanillo

Redacción El Economista

La Secretaría de Marina, a través de la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, lanzó una invitación a cuando menos tres personas para contratar un servicio integral de diagnóstico y monitoreo de ciberseguridad que proteja la infraestructura y sistemas del Puerto de Manzanillo y del Proyecto Puerto Inteligente Seguro, un movimiento que busca blindar los activos digitales del principal puerto comercial del país.

