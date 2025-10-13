Lluvias torrenciales ponen en alerta el este y noreste de España

La agencia española de meteorología Aemet emitió el lunes una alerta roja por peligro de "lluvias torrenciales" en la costa sur de Valencia (este), un año después de las mortíferas inundaciones en la región y horas más tarde de que Cataluña registrara intensas precipitaciones. En Cataluña, en el noreste, redujo la advertencia, tras lluvias torrenciales el fin de semana que dejaron varios heridos, incluido uno grave.

