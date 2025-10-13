Buscar
El Economista
Video

Lectura 0:00 min

Lluvias torrenciales ponen en alerta el este y noreste de España

Redacción El Economista

La agencia española de meteorología Aemet emitió el lunes una alerta roja por peligro de "lluvias torrenciales" en la costa sur de Valencia (este), un año después de las mortíferas inundaciones en la región y horas más tarde de que Cataluña registrara intensas precipitaciones. En Cataluña, en el noreste, redujo la advertencia, tras lluvias torrenciales el fin de semana que dejaron varios heridos, incluido uno grave.

Te puede interesar

Últimos videos

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Noticias Recomendadas

Suscríbete