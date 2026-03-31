Guantánamo: arriendo barato tras un conflicto
Desde el inicio de la revolución cubana, en 1959, Cuba se niega a cobrar los cheques por el arriendo de la Bahía de Guantánamo, que EE. UU. envía desde 1898 por el módico precio de 4.085 dólares al año. El contrato por tiempo indefinido que Estados Unidos forzó a Cuba a firmar fue parte del precio a pagar por la colaboración militar estadounidense para poder independizarse de los españoles. La historia detrás de este acuerdo explica décadas de desconfianza.