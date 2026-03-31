Buscar
El Economista
Video

Lectura 0:00 min

Guantánamo: arriendo barato tras un conflicto

Redacción El Economista

Desde el inicio de la revolución cubana, en 1959, Cuba se niega a cobrar los cheques por el arriendo de la Bahía de Guantánamo, que EE. UU. envía desde 1898 por el módico precio de 4.085 dólares al año. El contrato por tiempo indefinido que Estados Unidos forzó a Cuba a firmar fue parte del precio a pagar por la colaboración militar estadounidense para poder independizarse de los españoles. La historia detrás de este acuerdo explica décadas de desconfianza.

Últimos videos

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Noticias Recomendadas

Suscríbete