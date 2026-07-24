Aún bajo los escombros

Venezolanos se abren paso entre montañas de escombros para encontrar a sus familiares. Casi un mes después del doble terremoto que devastó La Guaira, decenas de familias siguen buscando a sus seres queridos entre muros de concreto. Algunos denuncian que las demoliciones continúan a pesar de que no se recuperaron todos los cuerpos, mientras otros pagan maquinaria privada para intentar hallar a sus seres queridos. El balance oficial supera ya los 5.300 fallecidos.