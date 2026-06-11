Arranque del Mundial 2026 en la Ciudad de México es marcado por protestas

Mientras arrancaba el Mundial 2026 en la Ciudad de México, diversas organizaciones sociales realizaron manifestaciones cerca del Estadio Azteca y el Zócalo para exigir atención a demandas relacionadas con pensiones, salarios, educación y derechos humanos. Las protestas coincidieron con las celebraciones de inauguración y generaron afectaciones en los accesos a algunas de las principales sedes del evento.