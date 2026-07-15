Aficionados congelan calcomanías antes de la semifinal

Los aficionados argentinos recurrieron a sus tradicionales cábalas antes de la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra, congelando calcomanías de figuras como Harry Kane y Jude Bellingham con la esperanza de “neutralizar” su desempeño. La superstición, que también se volvió tendencia en redes sociales con imágenes creadas por IA, acompañó el esperado duelo entre dos selecciones que protagonizan una de las rivalidades más intensas del fútbol internacional.