Un software mexicano gana un premio en Australia

Un grupo de investigadores con participación mexicana fue reconocido en los Australian Museum Eureka Prizes 2025, uno de los galardones científicos más relevantes de Australia. El equipo encabezado por el doctor Luis Mijangos obtuvo el ARDC Eureka Prize for Excellence in Research Software por el desarrollo de dartR, un software libre para análisis de datos genéticos.

dartR es un paquete escrito en el lenguaje de programación R, que facilita la exploración y visualización de grandes volúmenes de datos genómicos. El programa permite realizar desde el control de calidad y filtrado de marcadores moleculares hasta la generación de gráficos, con el objetivo de democratizar el acceso a herramientas bioinformáticas.

“El programa es de código abierto; cualquier persona puede usarlo y modificarlo sin pagar nada”, dijo Mijangos en entrevista.

Añadió que uno de los principales propósitos del software es hacerlo accesible incluso para quienes no tienen formación en programación.

“Nuestros usuarios no necesitan ser programadores para analizar sus datos genéticos; hoy contamos con más de 200 funciones distintas y una documentación completa que incluye videos y foros donde resolvemos dudas con mucho detalle”, dijo.

dartR comenzó a desarrollarse en 2017 y actualmente lo integran 13 investigadores de distintas instituciones australianas, además de colaboradores en México y América Latina. La Dra. Diana Robledo Ruiz y el doctor Jesús Castrejón participaron en el desarrollo de dartR.sexlinked, un submódulo que permite identificar marcadores moleculares asociados al sexo y que amplía las capacidades del paquete original.

Según Castrejón, “dartR acerca metodologías complejas a equipos que no necesariamente son expertos en programación; ver su adopción global confirma que el talento latino y mexicano contribuye a resolver desafíos reales”.

Eureka Prize

El Eureka Prize, patrocinado por la Australian Research Data Commons (ARDC), reconoce proyectos que fortalecen la ciencia abierta y colaborativa. Mijangos aseguró que recibir este premio fue “una sorpresa muy bonita”, dado que competían con universidades australianas de gran tamaño y con proyectos con mayor número de citas académicas.

“No esperábamos ganar; fue un momento muy especial porque demuestra que el valor del software no se mide solo por la cantidad de artículos que genera, sino por su utilidad real”, dijo.

La ARDC destacó la importancia de dartR como ejemplo de infraestructura científica abierta que permite a comunidades de investigación en todo el mundo acelerar procesos en conservación, agricultura y ecología.

dartR, un software nacido en la colaboración internacional y sostenido por una comunidad diversa, se ha convertido en un ejemplo de cómo el conocimiento compartido puede cruzar fronteras y devolverle protagonismo a quienes construyen la infraestructura invisible de la ciencia.

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx