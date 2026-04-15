Snap se suma a ola de recortes: Despedirá a 1,000 empleados tras apuesta por la IA

Snap ⁠informó este miércoles de que despedirá a unos 1,000 empleados, incluido ⁠el 16% de la plantilla a tiempo completo, convirtiéndose así en la última empresa tecnológica en acelerar la adopción de la inteligencia artificial para optimizar sus operaciones ⁠y pasar a contar con equipos ⁠más reducidos.

La medida, que también incluye la supresión de más de 300 puestos vacantes, se produce semanas después de que Irenic Capital Management presionara a la empresa matriz de Snapchat para que optimice su cartera y mejore su rendimiento. El inversor activista tiene una participación económica de alrededor del 2.5% en la empresa.

Snap afirmó que los avances en IA le están ayudando a optimizar sus operaciones y a funcionar con equipos más reducidos, ya que genera más del 65% del nuevo código al asignar tareas críticas a equipos especializados y agentes de IA. La empresa contaba con unos 5.261 empleados a tiempo completo en diciembre.

La empresa ha realizado importantes inversiones en su unidad de gafas de realidad aumentada, Specs, y tiene previsto lanzar el producto este año.

Sin embargo, Irenic Capital le ha instado a escindir o cerrar este negocio, que quema efectivo, alegando una inversión de más de 3,500 millones de dólares y unas pérdidas anuales de aproximadamente 500 millones de dólares.

El inversor también pidió recortes de costos más amplios.

"Recortar costos puede apaciguar ⁠a un activista a corto plazo y dar ⁠algo de respiro a los ⁠accionistas que llevan tanto tiempo sufriendo, pero aún no está claro si realmente deja a ⁠la empresa con un modelo de negocio sostenible y una posición competitiva que pueda defender, desarrollar y convertir en beneficios y flujo de caja", afirmó Russ Mould, director de inversiones de AJ Bell.

Snap espera recortar más de 500 millones de dólares en gastos anualizados para la segunda mitad del año mediante los despidos, declaró el presidente ejecutivo, Evan Spiegel, como parte de un plan más amplio para reducir ⁠costos operativos y la remuneración basada en acciones.

También pidió a los empleados de Norteamérica que trabajaran desde casa este miércoles.